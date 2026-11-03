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上午10時35分鷹架倒塌 消防出動41人救援

林杏兒：民眾反映幾天前就看過鷹架搖晃

台北市北投中繼市場今（3）日上午驚傳工安意外，新市街63號拆除工程進行期間，大片鷹架突然倒塌，波及現場人員。值得注意的是，台北市長蔣萬安妻子石舫亘上午10時左右才前往北投市場掃街拜票，約半小時後即傳出意外；蔣萬安日前也曾出席北投大樓暨市場拆除及改建工程開工祈福典禮，目前他在第一時間掌握情形，包括當下傷者狀況、協助送醫及後續處置，並要求相關單位依法從重開罰、嚴查究責。並隨即趕赴北投中繼市場現場，親自了解事故情形。台北市消防局上午10時35分許接獲通報，北投中繼市場拆除工程現場鷹架因不明原因大面積倒塌，立即派遣消防車7輛、指揮車3輛、救護車5輛，共41名救援人員到場處理。現場已知至少有4人受傷，均未受困，初步了解皆為輕傷，並經救護人員初步處置後，3名送振興醫院、1名送榮總，詳細傷勢及事故原因仍待進一步釐清。針對此事，今陪同市長夫人在附近拜票的台北市議員林杏兒，第一時間趕往現場了解情況，要求市府立即下令停工，並強調在事故原因調查清楚前不得復工，同時應對受傷民眾提供醫療協助，做好後續賠償事宜。林杏兒表示，她上午陪同市長夫人在北投市場拜票時，突然發生市場周邊鷹架倒塌事故，立即前往現場了解，得知4名路過民眾遭鷹架壓傷，已由消防隊送往醫院救治。她也透露，事件發生後，有民眾向她反映，幾天前就曾看到疑似鷹架搖晃的情形，「沒想到真的倒下來，還壓傷民眾」。林杏兒指出，北投市場是北投地區民眾採購餐食的重要地點，每天都有大量民眾進出，市府對於周邊工程及攤商的公安要求，應採取最高標準。她要求建管處立即下令該工程停工、開罰，並調查事故發生原因，在原因調查清楚前不得復工，同時市府也應對受傷民眾提供醫療協助，並做好賠償事宜。