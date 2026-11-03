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上廁所沒沖水、地板留下尿液，馬桶座還有腳印...原本只是一起公共廁所的清潔費糾紛，最後竟演變成多人鬥毆，還有人拿出改造過的槍枝，直接用槍柄敲破對方的頭！泰國芭達雅（Pattaya）近日發生一起離譜衝突，5名中國籍男子與當地廁所管理員爆發爭執，起因竟是區區150泰銖（約新台幣150元）的清潔費，最後雙方鬧進警局，讓一場「如廁糾紛」徹底失控。根據泰國媒體《The Thaiger》報導，事件發生於10月30日深夜，地點位於芭達雅一處美食市集的公共廁所。當時，約有5名中國籍男子進入如廁，他們離開後，管理員發現廁所地板留有尿液、馬桶沒有沖水，甚至馬桶座上還留下腳印，認為環境被嚴重弄髒。由於廁所訂有清潔規定，若使用者弄髒環境，必須額外支付150泰銖清潔費，管理員便叫住這群「看起來醉得很厲害」的男子，要求他們回頭查看自己留下的髒亂，雙方隨即爆發口角。管理員聲稱，其中一名男子不滿被要求付費，竟將他推向牆壁，原本只是幾句爭執，很快就從廁所內一路延燒到外頭，演變成肢體衝突。更離譜的是，這場衝突後來還出現槍枝。管理員表示，對方人多勢眾，他的同事、30歲的克里薩達武特（Kritsadawut）情急之下，拿出一把自製槍枝，原本想藉此嚇阻對方，最後卻變成直接拿槍柄敲打其中2名中國男子的頭，造成他們受傷。附近娛樂場所的保全見狀趕緊介入，通知警方到場。警方隨後將5名中國籍男子、2名泰國員工帶回警局調查，同時查扣一把未裝填子彈的自製槍枝。警方調查發現，這把槍原本應該是BB槍，經過改造後，具備發射實彈的能力。目前，當地警方已對雙方展開調查，涉案的泰國人士，不排除面臨持有、改造槍械的指控。這起事件最令人傻眼的，莫過於衝突起因與最終結果的不成比例。從廁所沒沖水、地板髒亂，到150泰銖清潔費，再到多人互毆、有人拿出具實際殺傷力的槍械，原本幾分鐘就能處理的清潔糾紛，最後竟演變成警方介入的刑事案件，不僅沒能讓廁所變乾淨，還讓全員掛彩進警局。原文連結：