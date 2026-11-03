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臺中市政府警察局115年1至10月全市受理電信網路詐欺案件共計14,886件，較去年同期18,774件減少3,888件，降幅20.71%；財產損失由去年同期87億5,983萬元降至48億9,741萬元，減少近39億元，降幅達44.09%，案件數及財損降幅均居六都第一，顯示各項打詐措施已展現具體成效。為提升打詐及阻詐效能，中市警局導入「報案QR Code通報」機制，目前已布建全市2,241處據點，強化第一線即時通報；另成立異常金流分析小組及鷹眼小組，運用數據分析掌握可疑金流與犯罪網絡，提升偵查效率，並結合金融機構、地政機關、超商及檢察機關建立跨機關聯防機制。今年1至10月已成功攔阻1,724件詐騙案件，攔阻金額逾11億3千萬餘元，從源頭查緝到即時攔阻，積極守護民眾財產安全。市警局分析目前高發詐欺類型仍以假網拍及假投資為主。今年1至10月假網拍詐騙共5,062件，占整體案件約34%。詐騙集團常利用民眾關注的流行時事及熱門活動，例如演唱會門票轉讓、贈送競選小物、熱門商品優惠等，透過社群平台刊登貼文或發布低價訊息，吸引民眾私下交易，再以「訂單異常」、「帳戶驗證」或「金流認證」等理由，誘騙民眾操作網路銀行或ATM。另外，假投資及假交友投資詐騙財損合計高達30億元，占整體財損逾六成，近期假投資案件更有增加趨勢。中市警局仍要呼籲民眾網路購物應選擇具交易保障的平台，切勿因熱門話題或優惠訊息而輕信陌生賣家；投資理財則應慎防「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術，避免落入詐騙陷阱。臺中市政府警察局刑事警察大隊大隊長紀延熹表示，打詐工作不僅是降低案件數及財損，更重要的是守護每位市民辛苦累積的財產。未來將持續結合科技偵查、異常金流分析及跨機關合作，強化犯罪查緝與即時攔阻，並深化識詐宣導。也呼籲民眾，遇有可疑投資或網路交易情形，務必提高警覺，如有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證，共同防範詐騙，守護財產安全。