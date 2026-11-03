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從口紅、面膜到AI算力，中國直播帶貨又出現新商品！有「口紅一哥」之稱的直播主李佳琦，2日晚間首度在直播間販售人工智慧（AI）算力商品。原價人民幣28元（約新台幣126元）的AI辦公月卡，促銷價只要0.01元，開賣半小時就賣出近10萬份，相當於約2萬億個Token（詞元），整場直播更發出20萬億Token。網友驚呼「這也能囤」，也有人好奇：直播帶貨的極限到底在哪裡？據世界新聞網、東方財富網報導，李佳琦這次賣的是阿里巴巴旗下「千問辦公」的個人會員月卡。千問辦公執行長陳宇森親自到直播間介紹，示範用AI整理學生作業和試卷、生成商業分析報告，以及製作多人互動地圖等功能。直播還沒開始，留言區就已經熱鬧滾滾，網友紛紛刷「這也能囤」「太合我意了」。李佳琦當晚也念出觀眾的彈幕「什麼時候上Token？」，還透露有同事問他「Token是什麼」，也有企業老闆看到消息後，私下向他打聽要怎麼買。直播中，李佳琦問陳宇森，能不能用AI做出自己的分身，24小時陪粉絲聊天。陳宇森回應，AI無法取代李佳琦，希望AI幫使用者處理日常瑣事，讓大家有更多時間陪伴家人。Token中文稱為「詞元」，是AI模型處理和生成文字等資訊的基本計量單位。使用者每次輸入指令、讓AI生成內容，都會消耗Token。因此購買Token，本質上就是替背後的AI運算資源付費，就像手機的「上網流量」一樣。其實中國電商早就把Token當成商品在賣。天貓9月3日推出「AI空間站」Token充值中心，千問、智譜、MiniMax、阿里雲、DeepSeek及Kimi等業者陸續進駐；京東也在9月推出「AI軟體充值館」，整合多款大模型和AI智能體服務。這次由一線直播主親自帶貨，等於宣告AI算力正式走進一般消費市場。1992年出生於湖南的李佳琦，原本是化妝品專櫃的彩妝師，因為業績出色被公司挑選當淘寶主播。2018年9月，他打破「30秒內塗最多支口紅」的金氏世界紀錄，同月又在5分鐘內賣出1.5萬支口紅，一戰成名，從此有了「口紅一哥」的稱號。他還曾在直播中和阿里巴巴創辦人馬雲比賽賣口紅，結果馬雲落敗。李佳琦帶貨能力最驚人的一次，是2021年雙11預售首日。據官方數據，他的直播間當天累計交易額約106.53億元人民幣（約新台幣480億元），一舉超越當時的「直播女王」薇婭，直播觀看次數更高達2.5億次。不過，他也曾因失言引發風暴。2023年9月，網友在直播中抱怨一支79元人民幣的眉筆太貴，李佳琦回嗆「哪裡貴了」，還要網友「找找自己原因，這麼多年工資漲沒漲」，引發網友強烈反彈，掉粉上百萬，他事後多次道歉。從口紅到Token，中國直播間賣過的商品早就超乎想像：：2020年4月1日，薇婭在直播中販售「快舟一號甲」固體運載火箭的發射服務，原價約4500萬元人民幣，直播價4000萬元，訂金50萬元。上架5分鐘就有800多人拍下訂金，最後由長光衛星技術公司確定購買。這場直播一度被以為是愚人節玩笑。：中國短影音平台快手透過直播賣房，2022年賣出總額超過100億元人民幣，以新成屋為主。：疫情期間，不少車廠和經銷商轉戰直播賣車，連卡車都能在線上下單。：中國法院也搭上直播熱潮，由法官擔任主播，在線上直播拍賣法拍屋等資產。：如今，連看不見、摸不著的Token，也成了雙11的熱賣商品。從實體商品到虛擬算力，直播帶貨持續改寫中國的消費習慣。分析認為，Token以超低價促銷，主要目的是吸引一般民眾嘗試AI工具、培養使用習慣。但民眾是否真的會長期付費，還有待觀察。