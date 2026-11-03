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花蓮縣政府今（3）日爆出人事異動爭議！衛生局長朱家祥突在內部群組向同仁告別，傳出疑因不願配合動員輔選國民黨花蓮縣長候選人游淑貞而遭撤換。朱家祥歷經縣長徐榛蔚兩屆任期，卻在縣長任期即將屆滿、倒數不到2個月之際離開職位，時機敏感引發外界揣測。面對相關質疑，游淑貞競選辦公室提出3點正式回應，呼籲各界回歸實質政策討論，拒絕選前政治操作。競選辦公室指出，第一、 恪守行政中立，團隊始終依法行政。游淑貞深耕花蓮 30 多年，從幼教基層做起，歷任鄉民代表、縣議員，並擔任吉安鄉長至今，一路走來，始終謹守分際、恪守行政中立。競選團隊自成立以來，亦將「依法行政」與「行政中立」視為不可妥協的最高原則。第二、 對縣府人事既無權干涉，更完全不知情。對於花蓮縣政府內部的政務官及文官人事任免與職務調動，此屬縣府行政權責，游淑貞候選人事前完全不知情、未曾參與，更無權干涉。同時，競選辦公室也表示，對專業公務同仁過去為花蓮鄉親的付出，致上最高的感謝與肯定。第三、 拒絕政治口水，花蓮此時需要安心與穩定。花蓮剛經歷地震與風災的嚴峻考驗，鄉親現在最需要的是安心、穩定與希望。游淑貞堅信，鄉親的支持來自於扎實的政見與長期默默服務的成果，絕非任何政治動員。最後，競選團隊強烈呼籲各界，應將焦點放回攸關花蓮未來的交通、醫療、長照與產業發展等實質政策討論，不希望任何縣府公務體系的推動過程被轉化為選前政治操作，期盼共同維護花蓮和諧、善良的選舉風氣。