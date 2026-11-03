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▲濱崎真緒退役後目前定居香港當DJ，沒想到會遇見惡意下毒事件。（圖／翻攝自FB@浜崎真緒）

前日本AV女優濱崎真緒（浜崎真緒，DJ Mao）在香港萬聖節派對驚傳遭人下藥，送醫後驗出體內殘留古柯鹼等4種毒品反應，一度全身抽搐、癱瘓命危住進ICU。香港警方隨後調閱監視器，在2日晚間至3日凌晨間，拘捕一名涉案的61歲男子，依「意圖損害等而施用毒藥」罪嫌將其扣押，若罪證確鑿，他最高可被判刑3年。近年定居香港轉型為專業DJ的濱崎真緒，10月31日深夜在灣仔結束萬聖節活動後，應邀與經紀人前往尖沙咀一處私人派對續攤。11月1日凌晨3時30分許，她在店內玩骰盅遊戲受罰，一名陌生男子主動遞上一杯帶有柳橙風味的雞尾酒。濱崎真緒當時雖察覺杯底有白色混濁沉澱物，但誤以為是柑橘果肉便喝下肚；約1小時後，她上台敬酒演出並再次飲用同款調酒，隨即出現強烈中毒反應。濱崎真緒不只雙眼極度乾澀、視覺異常並伴隨幻覺外，四肢更劇烈抽筋且肌肉完全僵硬，意識迅速模糊陷入「斷片」狀態。表演結束離台後，她整個人癱倒在休息區梳化上無法動彈，經紀人驚覺酒杯底部殘留可疑白色粉末，隨即緊急報警並叫救護車將她送往伊利沙伯醫院急救。濱崎真緒送醫後接受抽血及尿檢，院方證實濱崎真緒體內對4種毒品呈現陽性反應，包括古柯鹼（Cocaine）、搖頭丸（MDMA）、K他命，以及俗稱迷姦水的「開心水」（Happy水），病況一度危急入住加護病房（ICU）搶救。警方也針對此事展開調查，根據港媒報導，員警在調閱監視器後，於今日凌晨證實，已將61歲的男性嫌犯逮捕。港警表示，目前全案由刑事偵緝支援隊深入偵辦，嫌犯正被扣留調查中，將進一步釐清其與被害人的關係及確切犯案動機。而根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第23條，「意圖損害等而施用毒藥」屬於嚴重刑事罪行，被告一經定罪，最高可被判處監禁3年。濱崎真緒在接受治療後，目前已恢復意識，她1日下午甦醒後在社群發文報平安，並揭露這起恐怖的下藥事件全過程，讓粉絲相當不捨。而她出院後也被直擊已和經紀人前往警局錄製口供，同時與員警返回事發夜店進行現場蒐證與案情重組，雖然看起來精神有點虛弱，但應該已經無大礙。