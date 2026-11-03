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串聯全球採購商機與在地製造實力，2026台灣國際五金工具博覽會暨五金工業展日前在臺中國際會展中心登場。展會主打「從製造到共創、AI賦能・智慧升級」，發揮中部手工具產業聚落「前店展覽、後廠對接」的整合優勢，不僅向全球買主展現台灣精密製造的高品質底蘊，更端出以AI與數據驅動的智慧製造解方，為傳統五金供應鏈注入跨國經貿新動能。展期舉行的「全球五金高峰論壇」以「AI於台灣產業應用趨勢與機會」為題，邀集國立中興大學管理學院及科技業界專家，針對如何將AI實質轉化為外銷與營運優勢展開深度對話。國立中興大學管理學院院長紀信義教授指出，AI帶來的不只是生產工具升級，更將重塑企業組織、人才結構與商業模式。面對全球供應鏈的科技競爭，台灣製造業既有厚實基礎，更須加速跨領域應用與人才儲備。中興大學正整合管理、工程等跨學院優勢，並串聯EMBA企業網絡，成為在地業者拓展國際市場與推動創新的堅實後盾。針對製造端常見的缺工斷層與國際低價競爭，中興大學管理學院EMBA副執行長余宗龍教授建議，企業應採取「由小漸大、先數位後AI」策略，從最迫切的營運痛點切入。例如以機器視覺強化產線品檢、運用生成式AI支援跨國多語行銷與全球客戶服務，並將資深技師經驗數位化為企業知識庫。他強調，透過產學合作整合政府、法人與公協會資源，才能讓先進研發成果直接走進產線現場。台灣智綠科技總經理謝宗勳則從技術落地與全球競合分析，製造業在推進ESG與AI進程中，已延伸至能源調配、算力建置、資訊安全與自主性等課題。他指出，企業應逐步建立專屬Agent與API整合能力，將核心流程與數據轉化為可持續累積的競爭門檻。「算力投資必須以創造實質商業價值為導向，先找到產業需求，有需求才會有算力，有應用才會有市場。」智綠科技近期已切入日本AI應用市場並累積API合作實績，同時規劃建置算力中心，期盼將跨國實務經驗回饋台灣供應鏈。台灣手工具工業同業公會副理事長蕭方韋最後呼籲，台灣五金業者深具外銷實力，當前最需要的是「能真正落地運作」的智慧解方。本次論壇凝聚共識：智慧升級的關鍵在於人才、數據與作業流程的高度整合；當產學研資源與工廠真實需求無縫接軌，台灣五金產業必能在全球供應鏈中持續站穩高階製造核心地位。