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根據StatMuse數據統計，只要馬克西、埃奇庫姆、布朗、詹姆斯與恩比德這套先發五虎同時上陣，76人至今仍保持「不敗金身」。

更可怕的是，統計指出，詹姆斯本季至今將對手的投籃命中率壓制在全NBA最低的28.1%，老當益壯的防守宰制力實在令人讚嘆。

費城76人隊今（3）日在主場迎戰芝加哥公牛隊，憑藉著先發五虎得分全數上雙的團隊火力，以及41歲老將詹姆斯（LeBron James）的的帶領下，終場以126：107輕鬆大勝公牛。76人在贏下本季第8場比賽後，開季強勢拉出「7勝1敗」的頂級戰績，獨佔東區龍頭。亮眼表現也讓美國媒體《BGN Hoops》在賽後發文驚呼：「76人前8場狂拿7勝，恐怖時間正式來了。」本場比賽76人展現出恐怖的團隊籃球，先發五人得分全部突破雙位數，光是主力陣容就暴砍102分。馬克西（Tyrese Maxey）繳出26分11助攻的雙十數據，布朗（Jaylen Brown）攻下25分11籃板，新星埃奇庫姆（VJ Edgecombe）飆出21分，恩比德（Joel Embiid）則穩紮穩打貢獻15分8籃板。而身為球隊快攻發動機的詹姆斯，全場出賽31分鐘，雖然只貢獻15分、7籃板、9助攻，但他在防守端與戰術串聯上的影響力極為恐怖，單場正負值高達全場最高的+30。值得一提的是，詹姆斯在第3節在一次追球救球到界外後，順手接過場邊球迷的飲料喝了一口，引來全場歡呼；末節更在一次切入完成「2+1」後，直接蹲在地上開心地翩翩起舞，場面十分歡樂。公牛隊本場雖試圖抗衡，但在末節倒數3分鐘遭到布朗與埃奇庫姆接連的三分箭雨洗禮後崩盤，分差一舉擴大至15分以上，比賽就此定局。