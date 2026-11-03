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「要填信用卡安全碼」！日本退稅遊客操作愣住

都要我填入信用卡的CVC跟CVV，真的只有我擔心這個嗎？看很多KOL完全沒有提到這件事情」。

旅日專家林氏璧也不認同填安全碼！揭廠商內幕：有個資疑慮

但從金融實務來看，應該只要16碼卡號與有效期限，就可以把錢退回信用卡，要求輸入安全碼並不合理。

可能是廠商沒有另外開發系統，使用電商結帳的綁卡驗證模組便宜行事

▲旅日專家林氏璧透露，從金融實務來看，應該只要16碼卡號與有效期限，就可以把錢退回信用卡，要求輸入安全碼並不合理。（示意圖／Pixabay）

林氏璧教3招先自保！低額放棄退稅不一定吃虧

第一，如果退稅金額並不是很高的話，「可以考慮放棄退稅」；第二「辦理現金退稅」

第三則是「回台灣操作後清除資訊」

日本退稅新制11月1日上路之後，除了操作流程繁瑣引起討論之外，個資安全也成為重點之一，有網友近日去日本準備要辦理退稅時，發現部分退稅平台在綁定資料時，卻要求要填入「信用卡安全碼」，讓許多人產生資安疑慮，認為又不是消費為何需要填寫安全碼。對此，旅日專家林氏璧也認為填寫「安全碼是不合理的」，先教民眾3招自保，首先就是「考慮放棄退稅」，其次是「辦理現金退稅」，最後就是「回台灣操作後清除資訊」。有不少網友在社群平台「Threads」貼文指出「我在日本辦退稅，使用註冊平台PIE VAT、J-taxrefund要綁定信用卡時，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「之前就是用線上退稅，結果過一個月卡就被盜刷.....真的很無言」、「最近日本的資安問題，坦白說，應該選擇現金退稅機比較好」。對於網友的疑慮，林氏璧也在社群發文表示，四大系統中除了「Global Blue」只要輸入卡號跟到期日之外，「PIE VAT」、「J-taxrefund」以及「JPrefund」都需要輸入安全碼；林氏璧說，會有這樣的情況，、沒有專門為了退稅去開發獨立的單向匯款系統。林氏璧也坦言，考量到日本近期資安事件頻傳，交出完整信用卡資料恐有疑慮。林氏璧也教民眾三招先自保，，這樣就不用登錄網站、不用綁定信用卡資料，但是會酌收1%手續費，目前這招在「J-TaxRefund」已確定是可行的，另外「JPrefund」有新增現金退稅的選項、「Global Blue」仍待驗證，「PIE VAT」則未提供退現金的選擇。，回台灣再操作網頁，選擇退款至信用卡，待退款成功後就解除綁定，會是目前比較可行的做法，但需要注意的是，「PIE VAT」目前無法直接解除綁定，只能換一張卡。只能說退稅新制剛上路，可能要滾動式調整的地方還很多，目前來看，如果你退稅金額真的比較低，按照現在日幣匯率來看，放棄退稅、省去麻煩的流程又能保護個資也許也不一定很吃虧，就端看旅客自己取捨。