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桃園市長張善政近日赴基隆陪同市長謝國樑掃菜市場，引發外界關注，對此，民進黨桃園市長候選人黃世杰今（3）日表示，張善政至今在網路上、在基層都有很多聲浪認為張藐視選舉、躺著選，還有人說「像驕傲的兔子」，現在選戰不顧，沒有對市民報告未來的願景，卻為了國民黨其他縣市選舉的需求，跑去瞎挺台北、基隆，沒有站在桃園的視角，真的相當荒謬。民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文與桃園市長候選人黃世杰、新竹市長候選人莊競程以及苗栗縣長候選人陳品安共同舉行「新住民有力量：桃竹苗新住民政見記者會」。有媒體問及張善政近來不只一次力挺蔣萬安，還跑到基隆陪同謝國樑掃菜市場，是否認為對手心不在桃園？黃世杰說，選舉剩下25天，各政黨跨縣市合體都很正常，但重點是有沒有藉由合體提出共同治理願景、推動城市的發展，這才是重點。黃世杰強調，張善政至今在網路上、在基層都有很多聲浪認為其藐視選舉、躺著選，還有人說「像驕傲的兔子」，現在選戰不顧，沒有對市民報告未來的願景，卻為了國民黨其他縣市選舉的需求，跑去瞎挺台北、基隆，沒有站在桃園的視角，真的相當荒謬。黃世杰說，張善政至今還沒有掃過任何桃園的市場，卻跑到基隆掃菜市場。事實上，桃園的市場有很多需要改善的地方，他在之前第一輪市場拜票時都有提出待改善的問題及解方，但張善政卻無視這些基層攤商、民眾的需求，不只心不在桃園，還棄守桃園跑去基隆，實在讓桃園人相當不解。另有媒體問及桃園的選情，黃世杰說，接近投票日，大家開始討論桃園的選情，也開始比對哪一位候選人的政見能夠讓城市進步，他相當樂見，也很有信心能夠勝過對手。事實上，桃園選舉最讓人印象深刻的就是2014年一戰，當時外界以為時任市長候選人鄭文燦選情不佳，但是最終就是靠著理性、有遠見的政見勝出。黃世杰說，桃園人是相當理性的，根據團隊內參民調的趨勢，加上基層、造勢活動給他的反饋，都讓他看到隧道盡頭的曙光，有信心最終能夠勝選。近來他除了既定滿檔的行程外，早上也持續站路口、掃市場，之後也將啟動車隊掃街，他會一步一腳印，展現真心與行動力，爭取最多人支持。