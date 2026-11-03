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石油工會也籲撥補 不該無限制當「物價消波塊」

立法院近期在審查台電、中油撥補1,809億元，由於牽動到生產成本及物價，行政院、經濟部反覆表達希望政府通過。中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、中華民國工商協進會等八大工商團體今(3)日也發聲明，對於台電、中油基於穩定物價與民生用電因而導致虧損，政府擬編列預算進行財務撥補或增資，為避免對產業經營與民生物價造成不利衝擊，籲請立法院審議時予以支持。響應團體包括工總、商總、工商協進會、中華民國全國中小企業總會、中華民國工業協進會、中華民國工業區廠商聯合總會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣工商企業聯合會等八大工商團體聲明指出，政府可合理撥補台電、中油因配合穩定物價及能源價格調控所產生的政策性虧損，但應明確區分政策成本與經營責任，建立透明審查及監督制度；同時，研議並確保能源研發及淨零轉型經費不受影響；也要求台電、中油提出中長期財務改善計畫，定期公開執行成果。而政府應兼顧民生照顧、產業競爭力及能源供應安全，建立公平、透明且可預期的能源價格調整機制，重大調整前應充分與產業溝通，並建立政策性支出合理補償制度，避免凍漲、交叉補貼及能源轉型成本過度集中由產業用戶承擔，同時應強化產業節能及能源效率提升輔導。台灣石油工會也發聲明，中油長期配合政策，透過油價平穩機制及民生能源價格凍緩漲措施，吸收部分國際能源價格上漲成本，避免能源價格波動進一步推升國內物價，成為政府穩定民生、照顧全民的重要力量，也承受政策性吸收導致虧損，財務結構惡化並影響未來建設投資，政府有責任透過合理撥補與增資，以維持中油的穩健經營。他們強調，中油長期吸收國際油氣價格上漲成本，目的就是減輕民眾生活負擔，避免能源價格上漲造成連鎖性通膨，但不應該無底線地當「物價消波塊」。