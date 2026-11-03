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首份民調遭何欣純超車 江啟臣：各家數字都不同

2026台中市長選戰進入倒數階段，信民協會最新公布的民調顯示，民進黨台中市長候選人何欣純以41.1%支持度，領先國民黨候選人江啟臣的30.4%，雙方差距達10.7個百分點，也是目前已公布民調中，首度出現何欣純領先的結果。對此，江啟臣今（3）日回應，各家民調數字都不一樣，團隊都會納入參考，但「最準的民調就是投票那天」，強調將把握時間，全力爭取選民支持。信民協會委託民調專家戴立安執行台中市長選戰民調，結果顯示，何欣純支持度為41.1%、江啟臣30.4%，何欣純領先10.7個百分點，民調結果引發外界關注。江啟臣表示，所有民調都是參考，近期也有許多不同機構公布民調，各家調查都有不一樣的數字，團隊都會拿來參考。他強調，「最準的民調就是投票那天」，現階段最重要的仍是把握剩餘時間，從早到晚全力衝刺，爭取民眾最大的支持。至於媒體進一步追問，這次民調結果是否受到「洋流」效應影響，以及看到支持度落後是否感到意外，江啟臣均未正面回應。