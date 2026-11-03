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民調首度反超 何欣純：台中人很急、我也很急

傅崐萁接任立院副院長議題 何欣純：江啟臣適合留在立法院

信民協會今（3）日公布最新民調，民進黨台中市長候選人何欣純支持度達41.1%、國民黨候選人江啟臣的30.4%，何領先10.7個百分點，也是今年公開民調首度出現何欣純支持度反超江啟臣。何欣純表示，過去8年市政未能解決市民生活中的問題，「感覺上台中人很急，我也很急」，並坦言不少市民的熱情被「洋流」喚醒。至於選民是否擔心江啟臣若當選，傅崐萁將接任立法院副院長，她沒正面回答，僅稱「江副院長是國會外交的好人才」。根據信民協會委託民調專家戴立安主持的調查，何欣純支持度以41.1%領先江啟臣的30.4%，差距達10.7個百分點，這也是目前今年已公布的民調中，首度出現何欣純支持度領先的結果。不過，在勝選看好度方面，江啟臣仍以39.7%領先何欣純的25.4%，呈現支持度與勝選信心不同調的局面。民調進一步推估兩人得票率，何欣純約落在48.6%至51.9%，江啟臣則約為47.1%至50.3%，雙方區間高度重疊，顯示選情仍相當膠著，台中市長選戰已進入拉鋸階段。何欣純今天緊急趕回競選總部受訪表示，任何民調數字都值得參考與尊重，這份民調特別反映出台中市民「人心思變」。她指出，過去幾年市政與重大建設停滯，市民生活中面臨的問題沒有被看見、被解決，大家都期待改變。從民調可以看出「台中人很急，我也很急」，她會繼續爭取支持，希望獲得市民實質認同，「票投進去，贏才是贏，改變才能開始」。對於是否因為「洋流」帶動台中選情熱度，何欣純認為「洋流就是一股暖流」。她表示沈伯洋先前到台中，確實喚醒許多市民的熱情，讓大家開始關心公共議題，也重新思考這座城市未來的發展方向，以及面對的問題該如何解決。何欣純表示，她與沈伯洋有共同理念與想法，都希望改變城市，讓市民生活得更好。至於沈伯洋是否再度到台中助選，她也證實，目前「正在規劃當中」。有媒體詢問，這次民調結果是否與台中紅黑派整合不力，以及選民擔心江啟臣若當選台中市長，傅崐萁可能接任立法院副院長有關。何欣純表示，如果這是民間的聲音，她當然尊重；她也稱江啟臣確實是國會外交的好人才，既然江的國會外交做得好，自己也支持他繼續留在立法院，並喊話「台中市市政就交給何欣純」。