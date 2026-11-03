皮克敏手遊《Pikmin Bloom》今年11月迎來上市5週年，相關活動不停推出，近期有玩家在全家門市發現疑似聯名活動的標語，讓皮友們回想起2025年12月，皮克敏曾將全台全家門市設為遊戲內特殊地點，玩家只要到店開啟遊戲，就能取得限定銀色花苗，培育後隨機獲得「零食飾品皮克敏」，若今年再度攜手全家推出新款飾品，玩家11月還有遊戲主任務、CoCo聯名、月底社群週等活動，相當忙碌。
2025年首度聯名全家 玩家到店就能收集限定皮克敏
《Pikmin Bloom》2025年12月首度與全家便利商店合作，當時適逢遊戲上市4週年，官方將台灣參與活動的全家門市設為遊戲內「特殊地點」，玩家只要前往門市，開啟遊戲並在特殊地點向下滑動畫面，就能領取1株銀色花苗，每個特殊地點每3天最多可領取1株，讓玩家能透過日常採買順便收集限定皮克敏。
去年7款零食皮克敏隨機抽 今年有望推新系列
去年合作推出的獎勵為「四週年紀念零食飾品皮克敏」，共有紅色、黃色、藍色、紫色、白色、羽翅、岩石等7種造型，玩家取得銀色花苗後，需要走滿2000步才能培育完成，並隨機獲得其中1種皮克敏，由於活動不需要消費，也不用購買指定商品，只要到參與活動的全家門市就有機會領取，讓不少玩家為了集滿全套造型，頻繁前往不同門市收集花苗。
《Pikmin Bloom》今年若再度與全家合作，玩家推測「零食飾品皮克敏」將會推出新系列，尤其去年已經推出一套7種造型，今年是否會加入不同零食、包裝或全新飾品設計，也成為收藏玩家關注的焦點。
全家合作細節待公布 11月還有CoCo聯名、社群週
此外，去年採取特殊地點領取銀色花苗的方式，今年是否延續每間全家門市每3天領取1株的機制，或是增加其他收集任務、限定明信片及額外獎勵，都有待官方進一步公布，目前皮克敏、全家相關合作的活動日期、零食飾品新系列及實際獎勵都尚未正式公布，玩家仍須留意官方後續消息。
值得注意的是，《Pikmin Bloom》今年11月正逢上市5週年，官方已推出五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏，並復刻過去的三週年杯子蛋糕、四週年繁花禮盒飾品，若全家聯名消息屬實，搭配已經公佈的CoCo聯名，還有預計月底展開的社群週，11月會是需要玩家用力衝刺的爆肝月份。
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《Pikmin Bloom》2025年12月首度與全家便利商店合作，當時適逢遊戲上市4週年，官方將台灣參與活動的全家門市設為遊戲內「特殊地點」，玩家只要前往門市，開啟遊戲並在特殊地點向下滑動畫面，就能領取1株銀色花苗，每個特殊地點每3天最多可領取1株，讓玩家能透過日常採買順便收集限定皮克敏。
去年7款零食皮克敏隨機抽 今年有望推新系列
去年合作推出的獎勵為「四週年紀念零食飾品皮克敏」，共有紅色、黃色、藍色、紫色、白色、羽翅、岩石等7種造型，玩家取得銀色花苗後，需要走滿2000步才能培育完成，並隨機獲得其中1種皮克敏，由於活動不需要消費，也不用購買指定商品，只要到參與活動的全家門市就有機會領取，讓不少玩家為了集滿全套造型，頻繁前往不同門市收集花苗。
《Pikmin Bloom》今年若再度與全家合作，玩家推測「零食飾品皮克敏」將會推出新系列，尤其去年已經推出一套7種造型，今年是否會加入不同零食、包裝或全新飾品設計，也成為收藏玩家關注的焦點。
此外，去年採取特殊地點領取銀色花苗的方式，今年是否延續每間全家門市每3天領取1株的機制，或是增加其他收集任務、限定明信片及額外獎勵，都有待官方進一步公布，目前皮克敏、全家相關合作的活動日期、零食飾品新系列及實際獎勵都尚未正式公布，玩家仍須留意官方後續消息。
值得注意的是，《Pikmin Bloom》今年11月正逢上市5週年，官方已推出五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏，並復刻過去的三週年杯子蛋糕、四週年繁花禮盒飾品，若全家聯名消息屬實，搭配已經公佈的CoCo聯名，還有預計月底展開的社群週，11月會是需要玩家用力衝刺的爆肝月份。