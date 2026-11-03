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因傷病潮襲擊而遭遇極限考驗的印第安納溜馬隊，在今（3）日主場以104：108惜敗亞特蘭大老鷹隊的比賽中，寫下了NBA歷史上罕見的一頁。由於隊上多達11名球員因傷病與背靠靠輪休高掛免戰牌，溜馬此役整場竟然「僅有6名球員」能用，創下了近80年來聯盟開季最快出現僅用6人輪替的驚人紀錄。更扯的是，當天坐在場邊無法出賽的球員總薪資高達1.93億美元，而登場應戰的6名球員薪資合計僅約1500萬美元。本場比賽賽前，溜馬隊的傷兵名單堪稱慘不忍睹。包括哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、西亞卡姆（Pascal Siakam）、祖巴克（Ivica Zubac）、麥康諾（T.J. McConnell）以及內姆哈德（Andrew Nembhard）等主力在內，共有11人無法上陣。根據統計，當天坐在場邊無法出賽的球員總薪資高達，而登場應戰的6名球員薪資合計僅約根據ESPN報導指出，這是自1948年洛杉磯湖人隊在開季第3場比賽使用 5 人輪替以來，近80年歷史中開季最快出現僅有6名（或更少）球員參賽的紀錄。溜馬此役由哈夫（Jay Huff）、傑克森（Quenton Jackson）、瓦克（Jarace Walker）搭配兩位雙向合約球員史密斯（Braden Smith）與斯拉森（Jalen Slawson）先發，替補席則僅有布朗（Kobe Brown）一人待命。儘管陷入極度的劣勢，這支「殘陣溜馬」卻意外地很有韌性。生涯首度先發的雙向合約新秀主控史密斯（Braden Smith）一戰成名，上場42分鐘，繳出19分、10助攻、4籃板、3抄截的全能成績單；中鋒哈夫拿下全隊最高的22分，傑克森也攻下20分。6名上場球員得分全數達到雙位數。溜馬在第三節一度遭遇17：0的猛烈攻勢被拉開比分，但末節急起直追。比賽最後1分36秒，傑克森抄截後完成快攻上籃，將比分逼近至僅2分落後。可惜最後43秒傑克森的超前三分球彈框而出，老鷹靠著奧康古（Onyeka Okongwu）倒數10秒的跳投命中鎖定勝局，驚險避免了被「6人溜馬」逆轉的尷尬場面。面對球隊苦吞5連敗以及可怕的傷兵潮，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）賽前無奈透露，許多球員是因背靠靠賽程進行「傷病管理」。近期溜馬隊陣中包含哈利伯頓、麥康諾與奈史密斯（Aaron Nesmith）等人皆飽受腿筋拉傷困擾。卡萊爾指出，現代NBA比賽節奏越來越快、攻守回合數顯著增加，球員身體承受的對抗與消耗遠超越以往，這使得肌肉與軟組織傷勢在季初頻頻爆發。儘管陷入2勝6敗的開季低潮，溜馬全隊仍展現極高的團隊凝聚力，期盼傷兵陸續歸隊後能重新走向正軌。