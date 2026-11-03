皮克敏手遊《Pikmin Bloom》將在周四（5日）到11月22日，跟全台CoCo都可門市合作，推出「咖啡杯飾品皮克敏」金色花苗、紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏金色花苗，還有特殊明信片可領，許多皮友們超期待能一次收集完稀有咖啡杯飾品皮克敏。專業皮友還製作全台CoCo門市地圖，讓玩家可以一次找到附近的CoCo門市，《NOWNEWS》一次整理金盆、明信片拿法、金色花苗領取時間，提供玩家參考。
皮克敏CoCo金盆多久可以拿？每7天可領一次
皮克敏官方指出，活動期間（11月5日到22日）全台CoCo門市在遊戲中會變成「特殊地點」，只要下拉滑動特殊地點，就能得到「咖啡杯飾品皮克敏」金色花苗，還有特別設計的明信片，每間門市的特殊地點每7天可以領一次金色花苗和明信片。另外，特殊明信片只有一款，不管在哪一個特殊地點拿到的明信片都是同一款。
由於金色花苗只要100步就能培育出飾品皮克敏，也讓許多皮友相當期待，能快速完成稀有咖啡杯飾品任務，收集整套的稀有咖啡杯飾品，官方也提醒，金色花苗會隨機長成8款咖啡杯飾品皮克敏其中一款，不能保證用戶會得到所有的種類。
完成特殊任務再拿「照片鈕扣徽章」皮克敏 全台CoCo門市一次看
玩家第一次滑動CoCo門市的特殊地點後，將出現活動任務，任務內容是挑戰走2000步，完成任務就能獲得紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏的金色花苗，這個任務只能承接一次。
活動相關資訊出來後，許多玩家都在找附近的CoCo門市在哪裡，有專業皮友就製作了一個網站，玩家們可以透過縣市、行政區、店名或地址關鍵字，篩選出附近的CoCo門市，還有每間門市的座標，讓玩家們可以快速找到CoCo。
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皮克敏官方指出，活動期間（11月5日到22日）全台CoCo門市在遊戲中會變成「特殊地點」，只要下拉滑動特殊地點，就能得到「咖啡杯飾品皮克敏」金色花苗，還有特別設計的明信片，每間門市的特殊地點每7天可以領一次金色花苗和明信片。另外，特殊明信片只有一款，不管在哪一個特殊地點拿到的明信片都是同一款。
由於金色花苗只要100步就能培育出飾品皮克敏，也讓許多皮友相當期待，能快速完成稀有咖啡杯飾品任務，收集整套的稀有咖啡杯飾品，官方也提醒，金色花苗會隨機長成8款咖啡杯飾品皮克敏其中一款，不能保證用戶會得到所有的種類。
玩家第一次滑動CoCo門市的特殊地點後，將出現活動任務，任務內容是挑戰走2000步，完成任務就能獲得紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏的金色花苗，這個任務只能承接一次。
活動相關資訊出來後，許多玩家都在找附近的CoCo門市在哪裡，有專業皮友就製作了一個網站，玩家們可以透過縣市、行政區、店名或地址關鍵字，篩選出附近的CoCo門市，還有每間門市的座標，讓玩家們可以快速找到CoCo。