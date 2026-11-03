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張斯綱籲暫勿靠近現場 要求市府釐清責任

林杏兒要求立即停工 事故查清前不得復工

陳賢蔚：不到2週就出事 要求廠商負完全賠償責任

吳思瑤：先協助善後 盼傷者平安

台北市北投中繼市場今（3）日上午發生鷹架倒塌事故，目前已知造成4人受傷，包括1名工人及3名民眾。事故發生後，藍綠民代紛紛發聲關切，國民黨台北市議員張斯綱、林杏兒，以及民進黨立委吳思瑤、台北市議員陳賢蔚都要求市府儘速善後、釐清事故原因，其中林杏兒更要求工地立即停工，在原因調查完成前不得復工。張斯綱表示，原北投市場拆除工地發生鷹架倒塌，呼籲民眾暫時不要靠近現場，保持道路暢通，讓救災車輛能順利進出，儘速排除危險、清理現場並恢復周邊通行。他表示，目前得知共有4位民眾輕傷，並祝福傷者早日康復；同時已要求市府妥善協助傷者，並釐清事故原因與責任，確保後續施工安全。林杏兒則表示，自己上午剛好陪同市長夫人石舫亘在北投市場拜票，事故發生後立即前往現場了解，得知鷹架壓傷4人，傷者已送往台北榮總及振興醫院救治。她並指出，有民眾向她反映，幾天前就曾看到疑似鷹架搖晃的情形，沒想到真的發生倒塌。林杏兒因此要求建管單位立即下令停工、開罰，並在事故原因調查清楚前不得復工；市府也應對傷者提供醫療協助，並做好後續賠償。陳賢蔚表示，舊北投市場拆除工程才在10月20日舉行開工祈福儀式，短短不到2週就發生公安意外，且倒塌位置正好位在人潮出入最多的新市街，所幸沒有造成更重大傷亡。不過現場不只有人員受傷，也有多輛機車遭鷹架壓住，附近店家當天也無法繼續營業；市府警消已到場處理，並通報勞檢、建管單位釐清倒塌原因。陳賢蔚也要求市府儘速查明意外原因，施工相關廠商也必須負起完全賠償責任，確保受傷民眾獲得妥善照顧，後續工程更必須做好萬全準備，不能再發生類似事件。吳思瑤發文提到，北投市場改建工程發生鷹架坍塌，陳賢蔚已在現場協助處理，目前最新消息為4人受傷，包括1名工人、3名民眾。她並表示，現階段首要工作就是趕快協助善後，也希望所有傷者平安。