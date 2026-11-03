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▲漢皇集團副董事長孫鼎翔表示，頂溪都更每坪單價確定破百萬，但賣得掉比創新高更重要。（圖／記者徐銘穗攝 2026.11.03）

永和房價是否將再掀波瀾？新北規模達 400 億元的「頂溪捷運公辦都更案（A區）」今（3）日正式簽約。實施者漢皇集團副董事長孫鼎翔會後受訪時透露，本案每坪單價「確定破百萬」，且頂溪具備一站進台北的蛋黃優勢，極具潛力超越大陳社區的 124 萬元天花板紀錄。頂溪捷運周邊公辦都更案 A 區基地達 5,000 坪，建地約 3,000 坪，規劃 20 多坪為主的 2 至 4 房。孫鼎翔指出，全案總銷估破 400 億元，漢皇分回可售金額約 220 億元。面對外界高度關注的開價水準，他坦言，受營造成本高漲推升，每坪單價「確定破三位數」，將全面穩站百萬元大關。至於是否改寫永和房價天花板？孫鼎翔分析，對面捷運共構案過去曾成交 120 萬元，頂溪案「很有機會超越大陳社區單價 124 萬元水準」。他強調，永安市場站門牌實屬中和，頂溪站是永和唯一的捷運站點，坐擁「搭一站直達台北市」的地段無可取代，「新北最貴的地方就是要蓋最好的房子」，地段優勢極具競爭力。不過，談及未來實際定價策略，孫鼎翔強調漢皇「不志在創新高，賣得掉比較重要」。他分析，當前缺工與營建成本居高不下，建商定價必須兼顧市場接受度，「能賣便宜就賣便宜、順利去化最關鍵」；永和累積龐大在地自住與換屋剛需，買方更重視捷運與生活機能，產品本身條件遠比盲目追價重要。頂溪案因需執行都市計畫變更，整合報核約需 2 年。而漢皇明年在雙北將迎來推案高峰，預計推出大陳單元七、光復街、水源段、秀朗橋北側、中和景安南山案及五股洲子洋案等 6 大案，總銷上看 550 億元。孫鼎翔預期，雙北房市在剛需支撐下表現將持續優於中南部與桃園，生活機能成熟的舊市區買氣勢必領先重劃區。