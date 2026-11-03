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北市議員秦慧珠昨召開松機遷移公聽會，會中北市府公園處代表證實，300公頃AI園區規劃中的110公頃中央公園，是在市長蔣萬安10月8日記者會消息曝光後才規劃；都發局也說，10月21日在議會提出的規劃報告是產發局彙整，引發譁然。蔣萬安今（3）日澄清，該案由都發局主導，公園處不是主要負責單位。蔣萬安說，大家可以看都發局的說法。2023就正式回文給中央，表達臺北市政府對松機遷移的立場，認為對整個首都發展是有利的，前天開始也跟國防部協調，去年底市府收回了松南營區，這些都不是現在才開始。蔣萬安續道，昨天也看到沈伯洋接受訪問，態度轉向願意溝通跟討論，他覺得這是很好的第一步，打造臺北AI園區不分黨派，而且這對於全臺灣都是受惠的。不過媒體追問，昨天公聽會上說主辦單位是產發局而非都發局？蔣萬安也澄清，現階段是都發局主導，昨天可能是在問說對於議會專案報告資料整理，但整個方案主責單位一定是都發局。