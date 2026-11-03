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57歲男星林煒近期因昔日戲劇片段在社群平台翻紅，年輕時的俊美外型不僅被封為「上古許光漢」，就連早年反串女人的畫面也遭網友挖出。只見他換上古裝女裝、頂著精緻髮髻，搭配濃豔妝容及低胸綠色戲服，一雙凌厲媚眼直盯鏡頭，意外展現妖嬈氣質，讓粉絲驚呼他不只男裝帥，扮起女人同樣美得極具侵略性，甚至有人笑喊：「怎麼感覺更色了！」從照片可見，林煒反串古裝女子，頭頂高聳髮髻與華麗髮飾，額前留著整齊瀏海，臉上則化著細長眉型、上揚眼線及紅唇，身穿綠色低胸古裝，外層搭配若隱若現的黑色薄紗，造型相當大膽。林煒當時不只配合造型扮成女人，舉手投足也相當投入。他面對鏡頭微微抬眼、勾起嘴角，加上原本就十分立體的五官，整體模樣毫無違和感，甚至多了一股冷豔氣場。相關畫面近日被重新翻出後，網友紛紛留言表示：「林煒反串真美」、「誰考古出這個的」、「更色了」。林煒年輕時以濃眉大眼、高挺鼻梁及深邃輪廓走紅，斯文又帶點憂鬱的氣質，讓他成為90年代不少觀眾心中的男神。如今他的反串畫面再度曝光，不少粉絲發現，他換上女裝後，原本英氣的五官反而呈現另一種嫵媚感，尤其眼神相當勾人，讓人一時分不清究竟該稱讚他帥還是漂亮。除了女裝畫面，林煒昔日演出的《我永遠愛你》等經典戲劇，近期也在Threads、YouTube等平台掀起一波「台劇文藝復興」。年輕觀眾被他的外型及戲劇尺度震撼，不僅封他為「上古許光漢」，也開始重新追看他過去的作品。