暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）旗下經典遊戲《魔獸爭霸》系列人氣角色「巫妖王阿薩斯」，在台中草悟道矗立近10年的巨型雕像，竟然要搬家了！Blizzard 台灣於近日預告，阿薩斯雕像預計在12月4日進行搬遷。這座高達4.5公尺、重達1814公斤的青銅雕像，自2016年落腳台中以來，已成為不少遊戲迷朝聖、拍照的地標，如今即將告別草悟道，也讓玩家好奇，這位住了10年的「巫妖王」下一站究竟要去哪裡？
《魔獸爭霸》阿薩斯12/4搬家！台中草悟道住了近10年
提到台中草悟道，許多《魔獸爭霸》玩家一定對阿薩斯雕像不陌生。這座巨型雕像於2016年7月底亮相，是暴雪娛樂為慶祝公司成立25週年，並感謝台灣及亞洲玩家長期支持而特別打造。如今 Blizzard 台灣宣布，阿薩斯將於2026年12月4日搬遷，意味著這座陪伴玩家多年的遊戲地標即將迎來變化。
雕像以《魔獸爭霸》系列代表人物「阿薩斯・米奈希爾」為主角，身穿厚重盔甲、手持經典武器「霜之哀傷」，展現巫妖王霸氣十足的模樣。原先規劃在草悟道展示8年，後來延長設置時間，沒想到一住就是近10年。阿薩斯雕像不只外型震撼，背後的製作工程也相當驚人。
作品由好萊塢台裔藝術家王孫杰（Steven Wang）打造，動員約30名工作人員，歷時超過9個月才完成。整座雕像以青銅為主要材質，高度約4.5公尺、重量達1814公斤，製作時更考量台灣特殊的颱風環境，設計上可承受時速270公里的強風。
對《魔獸爭霸》系列粉絲而言，阿薩斯不僅是經典角色，更是遊戲史上極具代表性的悲劇人物。他原本是洛丹倫王國的王子，為了拯救人民而逐漸走向黑暗，最終成為令人聞風喪膽的巫妖王，其故事至今仍被許多玩家津津樂道。
阿薩斯新家在哪？官方尚未公布、玩家喊不捨
這次搬遷消息也充滿巧思，Blizzard 台灣特別在阿薩斯手中的「霜之哀傷」上放了一張「艾澤拉斯搬家吉日曆」，以台灣傳統搬家擇日的方式宣布消息，日曆上還寫著「十載相伴在台中」、「今朝擇吉續前行」，讓原本嚴肅的巫妖王瞬間多了幾分台灣味。
消息曝光後，不少玩家紛紛留言表達不捨，有人驚呼「媽呀十年了」，也有人笑稱「在台中住了十年，阿薩斯越來越台了」，甚至開玩笑表示「巫妖王也被租金給壓迫了嗎？」還有玩家希望能再打造一座雕像，讓阿薩斯繼續留在台中。
至於阿薩斯究竟會搬到哪裡，Blizzard 目前尚未公開新地點，也未說明是否繼續留在台灣。官方則提醒玩家，把握12月4日搬遷前的最後時間，前往草悟道與巫妖王合影留念。
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提到台中草悟道，許多《魔獸爭霸》玩家一定對阿薩斯雕像不陌生。這座巨型雕像於2016年7月底亮相，是暴雪娛樂為慶祝公司成立25週年，並感謝台灣及亞洲玩家長期支持而特別打造。如今 Blizzard 台灣宣布，阿薩斯將於2026年12月4日搬遷，意味著這座陪伴玩家多年的遊戲地標即將迎來變化。
作品由好萊塢台裔藝術家王孫杰（Steven Wang）打造，動員約30名工作人員，歷時超過9個月才完成。整座雕像以青銅為主要材質，高度約4.5公尺、重量達1814公斤，製作時更考量台灣特殊的颱風環境，設計上可承受時速270公里的強風。
對《魔獸爭霸》系列粉絲而言，阿薩斯不僅是經典角色，更是遊戲史上極具代表性的悲劇人物。他原本是洛丹倫王國的王子，為了拯救人民而逐漸走向黑暗，最終成為令人聞風喪膽的巫妖王，其故事至今仍被許多玩家津津樂道。
這次搬遷消息也充滿巧思，Blizzard 台灣特別在阿薩斯手中的「霜之哀傷」上放了一張「艾澤拉斯搬家吉日曆」，以台灣傳統搬家擇日的方式宣布消息，日曆上還寫著「十載相伴在台中」、「今朝擇吉續前行」，讓原本嚴肅的巫妖王瞬間多了幾分台灣味。
消息曝光後，不少玩家紛紛留言表達不捨，有人驚呼「媽呀十年了」，也有人笑稱「在台中住了十年，阿薩斯越來越台了」，甚至開玩笑表示「巫妖王也被租金給壓迫了嗎？」還有玩家希望能再打造一座雕像，讓阿薩斯繼續留在台中。
至於阿薩斯究竟會搬到哪裡，Blizzard 目前尚未公開新地點，也未說明是否繼續留在台灣。官方則提醒玩家，把握12月4日搬遷前的最後時間，前往草悟道與巫妖王合影留念。