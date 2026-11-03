早餐省荷包怎麼吃？全家指定麵包、鮮食搭配飲料只要59元，兼顧健康以及高CP值獲得討論，全家也透露熱銷的減糖麵包系列，超過6成都是為30至49歲中壯年消費者，最熱賣口味為「
焙煎小麥鹽可頌」及「小菠蘿麵包」。接下來，全家也推出全新三款減糖麵包口味，還有3款99元的輕食正餐，外食族飲控也能吃好料。
全家在今年5月推出「減糖麵包」系列，業者透露，以「
焙煎小麥鹽可頌」及「小菠蘿麵包」的經典口味最受歡迎， 觀察購買會員逾六成為30至49歲中壯年消費者，顯見經典口味融合減糖設計， 切中中壯年族群兼顧美味與飲食調控的需求。
即起也推出3款39元新品，包括「黑芝麻紅豆麵包」
以芝麻香氣襯托紅豆餡的甜香，較架上同類商品減糖35%；「 焙煎核桃乳酪貝果」結合核桃與乳酪風味，口感富有嚼勁、 滋味鹹香，較架上同類商品減糖45%；「莓果穀物燕麥餐包」 以莓果酸甜交織穀物香氣，較架上同類商品減糖55%。
且早餐搭配指定飲料可享有59元優惠，可選經典美式、牛奶、豆漿、燕麥奶等，還可以加15元、25元升級飲品。
3款輕食正餐99元！搭配飲料只要加10元
全家也攜手國家級營養師楊承樺推出全新「輕享應援」系列，推出3款99元正餐新品，搭指定飲品享
109元組合價。包括「 菠菜牛肉蛋拌飯」以花椰菜米搭配大麥仁、布格麥、 五穀米等優質澱粉為主，選用菠菜、牛肉與蛋搭配穀飯， 融合蔬菜清香與肉蛋風味。
還有「蔥鹽雞腿排飯」
使用調味天然的蔥鹽醬取代燴汁，帶出雞腿排香氣， 保留家常雞腿飯的鹹香滋味，搭配多元穀飯， 兼顧主食飲控與滿足感；「雞肉波奇沙拉」則結合雞肉、 多樣蔬菜與馬鈴薯，以豐富配料堆疊多層次口感， 滿足外食族兼顧營養均衡與美味的日常需求。
美廉社三商咖啡日買2送3！茶葉蛋平均每顆6.6元
此外，美廉社每月3號的「三商咖啡日」今日登場，APP「隨買隨取」買大杯濃萃美式／大杯濃萃鮮奶拿鐵／中杯喬名精品迦納可可，可享有買2送3寄杯優惠；大杯榛果鮮奶拿鐵則是買2送1，活動限時11月3日當天有效。
並且美廉社APP「隨買隨取」同步開賣茶葉蛋30顆199元組合，平均每顆茶葉蛋6.6元，優惠效期至11月24日，30顆茶葉蛋可兌換至2027年2月21日。
我是廣告 請繼續往下閱讀
即起也推出3款39元新品，包括「黑芝麻紅豆麵包」
且早餐搭配指定飲料可享有59元優惠，可選經典美式、牛奶、豆漿、燕麥奶等，還可以加15元、25元升級飲品。
全家也攜手國家級營養師楊承樺推出全新「輕享應援」系列，推出3款99元正餐新品，搭指定飲品享
還有「蔥鹽雞腿排飯」
此外，美廉社每月3號的「三商咖啡日」今日登場，APP「隨買隨取」買大杯濃萃美式／大杯濃萃鮮奶拿鐵／中杯喬名精品迦納可可，可享有買2送3寄杯優惠；大杯榛果鮮奶拿鐵則是買2送1，活動限時11月3日當天有效。
並且美廉社APP「隨買隨取」同步開賣茶葉蛋30顆199元組合，平均每顆茶葉蛋6.6元，優惠效期至11月24日，30顆茶葉蛋可兌換至2027年2月21日。