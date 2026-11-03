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16歲時因一張穿校服、手捧奶茶的照片在網路爆紅，被網友封為「奶茶妹妹」的章澤天，如今早已不只是京東創辦人劉強東的妻子。現年33歲的她，創立投資公司、推出個人播客，還積極參與藝術與慈善活動。日前她出席香港M+博物館的慈善晚宴，一身高難度禮服再度成為焦點。從網路紅人到商界女強人，她的人生轉變也讓許多網友直呼「太勵志」。據越南媒體《VnExpress》與《中央日報》日文版報導，章澤天近日出席在香港M+博物館舉行的「M+ Gala 2026」慈善晚宴。她穿著一般人難以駕馭的造型禮服登場，精緻妝容獲得不少時尚部落客稱讚。章澤天也在Instagram上分享活動照片，表示「很榮幸能擔任2026年M+慈善晚宴的聯合主席」，並說未來期待參與更多推動粵港澳大灣區文化發展的活動，支持在地藝術界與藝術社群。1993年出生於江蘇南京的章澤天，2009年還是高中生時，一張穿著校服、手捧奶茶、笑容甜美的照片在網路瘋傳，讓她一夕爆紅。不過，她當時並沒有因此進入演藝圈，而是選擇繼續升學，後來進入中國頂尖學府清華大學。在校期間，章澤天與年長她近20歲的京東創辦人劉強東相戀，兩人在2015年結婚，一度成為中國網路熱議的「總裁與校花」組合。婚後，章澤天並沒有只當「富太太」。她從2017年起擔任京東時尚品牌顧問，經常出席國際時裝周、舉辦時尚晚宴，被認為協助京東爭取多個國際精品品牌進駐。同年，年僅24歲的她就登上中國《新財富》雜誌的「500富豪榜」。在投資方面，章澤天大學時期曾在知名創投紅杉資本實習，婚後也參與夫妻的家族投資，包括叫車平台Uber的股份等。2023年，她創立「天強資本」，投資重點放在女性創業與醫療健康領域。她目前名下約有7家公司，其中多數與投資相關。章澤天的身價經常引發討論。胡潤研究院2024年發布的「胡潤校友會榜」，以600億元人民幣（約新台幣2700億元）的財富，將她列為清華校友富豪第3名，僅次於比亞迪創辦人王傳福與騰訊創辦人馬化騰。不過，胡潤事後澄清，這個數字是劉強東與章澤天夫婦的共同財富，並非章澤天個人資產。在《2025胡潤百富榜》中，劉強東夫婦以580億元人民幣（約新台幣2600億元）排名第97位。近年來，章澤天也積極經營個人品牌。今年1月，她推出個人播客《小天章》，以「生活思考、創投對話、輕鬆閒聊」為主軸，首集只是一段不到3分鐘的自我介紹，上線2小時就吸引超過1.2萬人訂閱，不到24小時粉絲數逼近10萬。在公益與藝術方面，她擔任京東公益基金會榮譽理事長，自2018年發起「童書樂捐」計畫，累計募集20萬冊圖書；她也和劉強東共同捐贈5億元人民幣給清華大學與中國人民大學。章澤天還曾擔任《VOGUE ART》客座總監並登上封面，也曾捐款200萬英鎊給英國劍橋大學設立藝術基金。從一張奶茶照片走紅，到如今投資、時尚、藝術、公益樣樣來，章澤天的「奶茶妹」標籤，早已被「商界女強人」取代。