年度「ITF台灣國際旅展」即將到來，墾丁華泰瑞苑宣告，2026線上旅展即日起至11月13日限時限量開賣。華泰瑞苑座落於墾丁國家公園內、以「與自然共處」為核心定位的生態度假飯店，此次推出年度唯一一檔線上旅展！今年獻上四大明星商品，其中包含每年秒殺產品「經典客房」住宿券，兩人入住含兩客早餐僅 5188 元，而且除了農曆過年檔期之外的平假日皆可使用，限量發售250張，每人限購4張。知本老爺則是推出連住三晚優惠，特價1萬7999元，等於一晚約6000元。
墾丁華泰瑞苑宣告此次四大精選住宿券，主打「使用限制少、加價日期少、適用期長」三大亮點，住宿券採線上販售，適用入住期間至2027年10月31日止。
每年最受矚目的秒殺產品包含「經典客房」住宿券，含兩客早餐僅 5188 元，平假日皆可使用，限量 發售250 張，每人限購4張。另也有為喜愛療癒海景的旅客推出「海景客房」住宿券雙人7088 元、「海悅客房」住宿券雙人8088 元。若想要更高檔住宿體驗，還可選擇森林套房區「山風套房」，每張1萬3988 元，平假日免加價，再享套房專屬禮遇。
▪️墾丁華泰瑞苑線上旅展相關資訊：
販售期間：即日起～ 2026年11月13日23:59
入住日期：2026/11/2～2027/10/31
搶訂平台：華泰瑞苑線上旅展
知本老爺也有連住三晚優惠 每晚6000元
另外，歷經180天整修，台東知本老爺酒店宣告以煥新姿態回歸，本次因應旅展還推出雙人連住三晚的慢旅專案，鼓勵旅客放慢步調，從早晨享用台東生活餐桌、晚間品嚐小農暖胃鍋物，到參與射箭、匹克球等休閒活動及欣賞夜間原民歌舞表演，體驗一趟不趕行程的山林假期。「17,999元雙人四天三夜住宿券」即日起限量開賣，旅客可透過老爺酒店集團官網選購，亦可於11月6日至11月9日至台北南港展覽館一館展區現場洽詢。詳細專案內容與適用規範，依官方公告為準。
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販售期間：即日起～ 2026年11月13日23:59
入住日期：2026/11/2～2027/10/31
搶訂平台：華泰瑞苑線上旅展
知本老爺也有連住三晚優惠 每晚6000元
另外，歷經180天整修，台東知本老爺酒店宣告以煥新姿態回歸，本次因應旅展還推出雙人連住三晚的慢旅專案，鼓勵旅客放慢步調，從早晨享用台東生活餐桌、晚間品嚐小農暖胃鍋物，到參與射箭、匹克球等休閒活動及欣賞夜間原民歌舞表演，體驗一趟不趕行程的山林假期。「17,999元雙人四天三夜住宿券」即日起限量開賣，旅客可透過老爺酒店集團官網選購，亦可於11月6日至11月9日至台北南港展覽館一館展區現場洽詢。詳細專案內容與適用規範，依官方公告為準。