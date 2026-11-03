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▲JD Club佳德會致贈安倍昭惠女士台灣品牌「植酌」鳳梨琥珀精釀，把鳳梨的感謝送回東京。安倍昭惠女士回贈其親筆簽名之安倍晉三紀念寫真集，象徵台日情誼歷久彌新。（圖／翻攝畫面）

2021年台灣鳳梨外銷受阻，日本前首相安倍晉三曾公開手持台灣鳳梨照片，表達對台灣農民的支持。五年後，這份跨越國界的情誼有了新的延續。JD Club佳德會創會會長李偉杰等人日前在東京拜會日本前首相夫人安倍昭惠，會中特別選用台灣發酵飲品品牌Fizz't植酌的「鳳梨琥珀精釀」作為贈禮，不僅象徵台灣對安倍晉三昔日支持的感謝，也讓台灣農產品登上台日交流舞台。這款別具意義的「鳳梨琥珀精釀」，來自台中市新社區海拔590公尺的發酵廠。Fizz't植酌創辦人廖珮如指出，Fizz't植酌選用台灣在地鳳梨，採取全果利用的釀造方式，將果肉、果皮及果心一同投入發酵，透過七株益生菌分階段接種，歷經十二個月慢慢熟成，形成具有濃郁果香與多層次風味的琥珀色濃縮發酵飲品。飲用時可加入氣泡水調製成無酒精飲品，讓傳統農產品轉化為兼具精緻餐飲特色與永續價值的台灣伴手禮。Fizz't植酌創辦人廖珮如表示，台灣鳳梨不僅是具有國際競爭力的優質農產品，更承載著台灣農民的努力與土地故事。品牌希望透過發酵技術，讓水果不再只有鮮食或果汁等傳統利用方式，而能轉化為更具特色與附加價值的精緻飲品。此次「鳳梨琥珀精釀」成為致贈安倍昭惠的台灣禮品，也讓台灣鳳梨以不同形式延續台日友誼，展現台灣農業創新與品牌文化的軟實力。不同於傳統果汁製程，Fizz't植酌強調「全果利用」的循環理念，將一般加工過程中可能被丟棄的鳳梨果皮與果心重新納入釀造流程，減少原料浪費，也為台灣農產加工開創更多可能。產品採濃縮設計，可依比例加入氣泡水、冰水或茶飲調製，不僅增加飲用方式的多樣性，也有助於減少包裝及運輸體積，並具備未開封常溫保存的特性，呼應全球重視的永續消費趨勢。Fizz't植酌的發酵工藝也曾登上國際舞台。品牌於2024年受邀參與聯合國氣候變遷會議SB60相關活動，分享台灣水果全果利用與發酵技術的永續理念，讓國際看見台灣農業不僅具有優質原料，更具備結合生物科技、循環經濟與品牌創新的發展潛力。品牌旗下產品亦曾獲亞太十大優質伴手禮肯定，持續以台灣水果為核心，探索農業加工與國際市場的更多可能。Fizz't植酌表示，從台灣農田裡的一顆鳳梨，到歷經十二個月熟成的精緻發酵飲品，再成為傳遞台日友誼的國際贈禮，展現的不只是產品創新，更是台灣農業透過加工技術與品牌加值走向國際的可能。未來也將持續以台灣在地水果為核心，結合發酵工藝與永續理念，讓更多台灣農產品從產地走向國際餐桌，將台灣土地的風味與故事分享給世界。