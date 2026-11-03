我是廣告 請繼續往下閱讀

首都市長選戰10月31日舉行首場電視辯論，雙方攻防備受關注，民進黨候選人沈伯洋更在結尾主動喊話，希望再與台北市長蔣萬安交鋒。不過，日本資深媒體人矢板明夫狠酸，辯論不是政見發表會，第二場辯論如果仍然只是比誰的講稿更熟練、誰的口號更響亮，「那就不必浪費大家的時間了」。矢板明夫表示，雙方顯然都做了充分準備，但在他看來，蔣萬安過度依賴事先準備的講稿，使整場辯論多次變成各說各話，表面上好像很熱鬧，選民卻未必能因此更了解兩人的施政理念。辯論結束前，沈伯洋主動邀請蔣萬安再辯一場，甚至提出交換LINE以便於約時間，蔣萬安沒有當場答應。「如果要舉辦第二場辯論，就必須改變形式。否則，只是讓候選人多花幾天背稿，再讓選民花兩個小時聽一次，意義實在有限。」矢板明夫也強調，辯論不是政見發表會，政見寫在網站上，選民自己就可以閱讀，而辯論的真正價值，是透過提問、回答與追問，讓候選人的思考方式、施政理念和應變能力呈現在選民面前。最近沈伯洋接連接受王偉忠、李四端、沈春華、張雅琴等資深媒體人的專訪，矢板明夫認為，這種深度專訪，有時比制式辯論更能看出一個人的真本事。他也提到，聯電創辦人曹興誠曾批評，第一場辯論過度強調口舌攻防，彷彿只是要讓對手難堪，這個觀察值得思考。畢竟，市長上任以後，市民遇到的問題不會事先洩題，也不會按照幕僚準備的講稿發生。