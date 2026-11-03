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兼任台北市長蔣萬安、台中市長候選人江啟臣競選總部主委的台中市長盧秀燕，昨天才前往台北市議會拜會藍、綠黨團，替蔣萬安輔選固本，今（3）日就面臨台中市長選情民調變化。信民協會最新民調顯示，民進黨候選人何欣純支持度首度超越江啟臣，領先10.7個百分點；何欣純更批評，過去幾年台中市政與重大建設停滯，導致市民人心思變。盧秀燕面對媒體追問，僅淡淡回應「各種民調參考就好，大家看看就好，謝謝。」何欣純上午被問到民調首度翻轉時，將焦點指向盧秀燕執政表現，認為自己支持度迎頭趕上的關鍵，在於台中市民被「洋流」喚醒熱情，開始關心公共議題，也重新檢視過去幾年市政與重大建設停滯的問題。她指出，市民面臨的問題沒有受到重視、也未獲得解決，因此期待城市有所改變。盧秀燕上午將市政會議移師台中州廳，會後媒體追問何欣純民調超車江啟臣10.7個百分點一事，盧秀燕邊走邊回應「各種民調參考就好，大家看看就好，謝謝。」對於何欣純批評市政停滯、台中市民期待改變，則未進一步多作回應。