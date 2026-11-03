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民進黨台北市長候選人沈伯洋昨接受電視節目專訪時坦言，自身知名度與能否追近完全掛鉤，但現在他的知名度「還差一點點」。對此，民進黨秘書長徐國勇今（3）日坦言，台北市是陷於膠著，「我們不敢講一定贏，但我們有信心到最後會贏」；他提到，單在辯論裡面，看到市長蔣萬安好像很有氣勢、講話很大聲，但不代表有理，有理不必大聲。徐國勇、副秘書長何博文與桃園市長候選人黃世杰、新竹市長候選人莊競程以及苗栗縣長候選人陳品安今舉行「新住民有力量：桃竹苗新住民政見記者會」。對於台北市選情，徐國勇會後受訪表示，台北市陷於膠著，民進黨提名的沈伯洋，「我們不敢講一定贏，但我們有信心到最後會贏，我們現在全力以赴」，輔選措施包括車掃、走遍市場、宮廟，也會從社團、新住民、原住民等圈子方面加強。他認為，沈的知名度已經達到相當的程度，但民進黨希望能夠更深入所有基層。徐國勇重申，民調不等於選票，也不會因為有人潮就一定當選，所以他要在這裡拜託所有的好朋友們，大家看到這一次的選舉，沈伯洋是用正面、樂觀、 善意、希望、快樂，讓整個選舉達到高潮，這才是真正的選賢與能，也是國父孫中山先生的想法，才是真正在沈身上讓大家看到。徐國勇表示，反觀對手有一些無謂的攻擊，甚至是謊言式的攻擊。他舉例，寶林茶室事件，台北市長蔣萬安有賠償嗎？兒虐事件有一一處理嗎？很多應該有的會議，有全程參加嗎？他說，大家也許在辯論會看到蔣萬安好像很有氣勢、講出很多道理，但這是一個資訊非常發達的時代，以前所做的任何事情馬上就可以找出來，所以，大家看到蔣萬安對寶林茶室事件講得都不實在，台北市政府對寶林、對兒虐都是冷漠的態度。徐國勇提到，藍營批評沈伯洋說都更需要「陪伴」聽不懂，但市政府網站就有「陪伴」兩字，而且是蔣說的，卻聽不懂沈所說的陪伴，可見蔣不了解市政，反而以高高在上的態度，說對方不了解市政。徐國勇指出，單在辯論裡面，看到蔣萬安好像很有氣勢、講話很大聲，但不代表有理，有理不必大聲。他強調，民進黨對台北市選情審慎樂觀，希望不要被民調迷惑，「我們繼續往前走，把真正的民調變成選票，讓沈伯洋順利當選，這是民進黨中央現在要做的事情」。