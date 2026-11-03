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隨著NBA新賽季全面開打，熱血賽事卻將在明日（美國時間11月3日星期二）按下暫停鍵，全聯盟30支球隊當天完全沒有安排任何一場賽事。這是NBA近5年來第4度在全美「選舉日（Election Day）」當天全面休兵。與此同時，聯盟30隊球員在今日賽前熱身時，全體穿上胸前印有斗大「VOTE（投票）」字樣的特製熱身T恤，呼籲球迷與公民走進投票所行使公民權利。根據聯盟官方正式公告，之所以在11月3日選舉日當天不安排任何賽事，是為了鼓勵球迷、球員、隊職員以及整個NBA社群提早規劃投票行程，親身參與國家的民主進程。聯盟早在2022年便首度發起這項歷史性倡議，並在2023年與2024年持續推動，如今在2026-27賽季官方賽程中正式恢復這項優良傳統。在漫長的NBA常規賽中，全面停賽的日子屈指可數，除了選舉日之外，僅有感恩節、平安夜以及全明星週等極少數節日能夠享受全面休兵。為了配合這項安排，NBA官方特別在選舉日前夕（11月2日週一）安排全聯盟30支球隊全數出賽；而在明日投票日結束後，聯盟將在11月4日週三立刻重燃戰火，單日狂飆14場頂級對決。除了全聯盟停賽之外，球場上的倡導行動同樣引人注目。在今日聖安東尼奧馬刺主場迎戰猶他爵士的比賽前，雙方球員踏上球場熱身時，皆穿上印有「VOTE」字樣的特製球衣，這項源自2020年NBA與球員工會（NBPA）攜手打造的傳統，已成為聯盟推動非黨派公民參與的代表性象徵。這項非黨派倡議始於2020年季後賽，多年來NBA已有超過20支球隊確認將自家球館或球隊訓練設施開放作為投票所或社區公民參與中心，並透過轉播廣告、場邊看板與社群媒體全面宣導選民登記與投票流程。從華盛頓巫師球員吉爾（Anthony Gill）、密爾瓦基公鹿球星米道頓（Khris Middleton）到馬刺全隊，球星們紛紛在場外高呼「離開邊線、走進投票所」，用體育的巨大影響力為公民社會注入正能量。