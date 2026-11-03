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最近演藝圈掀起「男神考古熱」，不少演員早年的照片與戲劇片段被網友重新翻出，青春模樣再度圈粉。其中，林煒因年輕時的外型被封為「上古許光漢」，引發熱烈討論。不過，早在這波熱潮之前，陳冠霖的年輕帥照就曾在Threads受到網友關注，被讚「這臉擺到現在就是台灣池昌旭了」，也有人認為他撞臉韓星崔傘。如今在三立台灣台八點檔《針線緣》中飾演黃嘉誠的他，談起這股考古風，意外透露自己剛出道時，就曾被形容是「年輕版林煒」。陳冠霖回憶，剛踏入演藝圈時，因為拍戲偶爾會戴眼鏡，身邊便有人形容他像新一代林煒。沒想到多年後，林煒因撞臉許光漢成為話題，自己也成了網友考古帥照的熱門人選。被問當年聽到這個比較有何感想，他淡定表示：「其實我覺得每個人都有自己的樣子，然後有自己的風格。」對於昔日照片再次被翻出，陳冠霖沒有沉醉在青春回憶裡，反而分享自己的歲月哲學：「有時候說歲月是把殺豬刀，我覺得就是讓自己優雅地老去，因為不同的時期會有不同的韻味跟魅力。」陳冠霖認為，生活中的學習與經歷都會累積成一個人的樣貌，「人所謂的相由心生，你的心境會反映在你的臉上，包含你的眼神會有自己的風采。」比起留住年輕時的外表，他更在意如何讓自己每天過得快樂，「我覺得享受每一天就好了，開心地做自己。」不過，台八男神在家會不會拿出昔日帥照，讓兒子看看「爸爸年輕的時候」？陳冠霖一聽忍不住笑回：「沒那麼自戀吧，應該不會吧！」他透露兒子也不會想要像爸爸，反而很有自信地表示自己「有自己的帥」。陳冠霖對此相當認同，直言每個人都有自己的風格，也各有各的帥氣。從外型聊到表演，陳冠霖也觀察到，觀眾對演員的印象經常隨著角色改變。他笑說，年輕時演反派，大家形容他「邪魅」；換成正派角色，又有人覺得「這男的好像有點帥」。對他而言，各種角色都應該嘗試駕馭，但工作結束後，就要回歸自己最自在的模樣。被要求替現在的魅力打分數，陳冠霖竟毫不猶豫回答：「零分！」讓人相當意外。他解釋，自己平常不會刻意打扮，私下不化妝，基本上也不保養，最在意的仍是健康、開心地過每一天。