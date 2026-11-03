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陸軍近半個月一連發生206旅王姓女中尉墜樓案、吳姓少校心肌梗塞猝死案、101旅劉姓上兵休假自傷案，釀成3條人命。國民黨立委徐巧芯為此和國防部長顧立雄激辯，「半個月3條人命，你有沒有良心啊？」，而顧立雄數日後宣布206旅長和政戰主任調職，並表示痛心。陸軍今（3）日發出聲明，稱吳姓少校胞姐說，不希望藉由弟弟離世抨擊軍方、挫傷國軍士氣。陸軍司令部表示，對於官兵生命的傷損，國軍與家屬同感傷痛，除了協助家屬處理後事，並與檢警釐清真相。陸軍說，吳姓少校胞姊特地在告別式後致函單位，表達「在家屬悲痛之際，單位全力主動協助在醫院日夜留守照護我們及治喪期間關懷慰問，家屬點滴在心，深感溫暖，更陪伴我們度過人生最艱難的時刻，誠摯表達在治喪期間，讓我們得以順利陪伴他走完最後一程」，也希望外界不要藉由弟弟的離世抨擊軍方，挫傷國軍士氣。陸軍司令部表示，每位官兵都是部隊的袍澤，也是眷屬心中的摯愛，絕不隱瞞卸責是他們的態度。206旅王排長全案已經完成行政調查，並由六軍團親向家屬說明，亦依據調查結果，做出206旅失職幹部，包含旅級主官、管撤換以及其他行政處分等決定。目前全案已經進入司法調查，陸軍會全力配合檢方查明真相、絕不包庇與卸責。陸軍司令部強調，無論事件發生原因是否涉及部隊管理，都值得深切檢討，維護官兵平安是各級主官的責任。另外，提升心輔能力，能夠接住每一個人需要被關懷與照顧的官兵，是他們要加強與精進的方向，以避免憾事肇生。不過國民黨團昨召開記者會，藍委徐巧芯點名當初向媒體放話「沒有霸凌」帶風向的6軍團政戰主任，沒有受到懲處。而主任日前面對媒體7度詢問為何說沒有霸凌，也沒有回應。