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▲林千鈺是資深演員石英的女兒，長大後也出道拍戲。（圖／翻攝自林千鈺臉書）

▲焦恩俊（左）、林千鈺（右）結婚6年後低調離婚，消息藏了半年才公開。（圖／翻攝林千鈺臉書）

▲伊正與老婆鄒琳相差15歲，老夫少妻感情甜蜜。（圖／翻攝自伊正臉書）

男星伊正年輕時長相俊朗帥氣，身高181公分的他，擁有模特兒比例的身材，還是台灣大學政治系畢業的學霸。進入演藝圈後，伊正曾與女星林千鈺展開交往，但這段郎才女貌的戀情只維持4年就告吹。林千鈺在分手伊正後，選擇與前男友、另一名花系列男星焦恩俊復合，隔年兩人就火速閃婚了。隨著近日花系列演員翻紅熱潮，本文就帶大家回顧這段「上古情史」。現年60歲的伊正是台大政治系畢業生，他當年讀書時，還是籃球隊隊長，收穫無數女同學喜愛，後來被星探相中出道，從此踏入演藝圈。而伊正在與現在的補教業妻子鄒琳結婚以前，曾有一段知名情史，那就是與林千鈺的4年之戀。兩人2009年時透過朋友聚會認識，因為都從事演員工作，很聊得來，隨即墜入愛河。但這段戀情當時聽說不被林千鈺父母看好，林千鈺的爸爸石英對長相帥氣的伊正不放心，後來又傳出兩人價值觀不合，這對才子佳人最終在2013年選擇分手。伊正當時還幫前女友說話，認為是自己不好，才走不進林千鈺的世界。而林千鈺分手後則到加拿大旅遊，想不到巧合之下，居然與斷聯5年的前男友焦恩俊相遇，兩人因此舊情復燃，在2014年步入禮堂。據悉，林千鈺在交往伊正前，本來就跟焦恩俊在一起，但焦恩俊當時劈腿另一名女子，導致雙方決裂，分手後林千鈺就澈底與他斷開，怎料命運讓他們在加拿大重逢。焦恩俊當時為了讓石英放心把女兒嫁給自己，除了2次上門提親外，還傳出下跪懇求石英，這才打動岳父岳母。而焦恩俊當時已有與前妻所生的2個女兒，加上林千鈺結婚時已43歲，因此雙方早就說好不生小孩。外界本以為這會是一段彼此尊重與幸福美滿的婚姻，結果兩人卻在2020年8月默默簽字離婚。林千鈺事後坦言，她早與焦恩俊分居、冷戰多時，兩人的分開並沒有第三者介入；焦恩俊面對2度失婚的情況則感嘆事情發生就發生了，不願再多提當年轟動復合的往事，他也從2015年後開始淡出演藝圈，未再拍戲。而這段三角戀情如今看起來最幸福的是伊正，他2015年娶回小15歲的正妹補教老師鄒琳後，生下2個寶貝女兒，婚姻一直甜蜜至今。伊正也持續拍攝台劇、電影，今年才參演《百味人生》、《郵票與舒芙蕾》，被粉絲大讚是不老男神。