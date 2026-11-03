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聯發科執行長蔡力行今（3）日出席「台灣週」開幕，並以「科技趨勢與企業成長之路」為題發表演講，除談到聯發科發展歷程，一路從消費性產品到手機，2023年展開多角化，跨入汽車和AI資料中心業務，也提及聯發科自2001年掛牌上市，至11月2日市值超過2千億美元，累積發放270億美元股息，過去25年股東權益報酬率達到約163倍，鼓勵大家購買聯發科股票。回顧聯發科一路走來從個人電腦時代、行動通訊時代，進一步邁向AI時代的歷程。蔡力行指出，聯發科近年積極推進業務多元化，全面布局運算、車用及AI資料中心解決方案，受惠於全球對AI運算需求的爆炸性增長，聯發科今年營收預計將突破210億美元，改寫歷史新高紀錄。蔡力行也提到，聯發科自1997年創立、2001年掛牌上市以來，從光碟機、電視等消費性電子晶片起家，隨後搭上智慧型手機爆發的浪潮實現高速成長。近年隨著ChatGPT問世，全球AI運算需求每4至5個月即翻倍成長，包括亞馬遜、Google、微軟與Meta等4大超大規模雲端服務業者（CSP）合計投入龐大資本支出，掀起推動產業轉型的巨大海嘯。半導體產業正位處浪潮核心，而聯發科也已在運算、車用及資料中心領域建立起穩固基礎，準備迎來下一階段更強勁的增長。在資本策略方面，蔡力行表示，聯發科近期完成的39億美元海外可轉換公司債（ECB）發行。其中高達35億美元由AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）認購，Google母公司Alphabet亦參與投資，這筆交易不僅為未來業務擴張提供充沛資金，更代表全球頂尖AI巨頭對聯發科技術與執行力投下的信任票。蔡力行也談到，聯發科掛牌時市值約20億美元，如今市值已突破2000億美元大關，位居台股第二位，約占台股市值4% 至5%。過去25年來，聯發科股東總報酬率高達 163 倍，換算年均複合成長率（CAGR）約達22%，且歷年已累計發放約270億美元現金股利回饋股東，「我也非常鼓勵大家購買我們的股票」。蔡力行最後也強調，聯發科明年即將邁向成立30週年，未來將持續發揮技術與軟硬體整合實力，從台灣立足拓展至全球舞台，全力躍升為全球頂尖的AI科技企業。