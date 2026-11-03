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楊植斗聲援里長：成功社區有不辦競選活動的原則

籲沈伯洋克制支持者：為何洋流一來就要打破原則？

民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起「洋流」風潮，大批支持者「小水滴」昨晚到大安區成功國宅一間店家排隊領取洋流應援小物，現場約聚集200至300人排隊，卻遭部分住戶反映人潮及聲量問題，群英里里長石忠勝到場勸導、報警，雙方爆發口角，相關影片也在社群上發酵。對此，國民黨台北市議員楊植斗今（3）日聲援石忠勝，強調「沒違法，不代表就沒打擾人啊」，並喊話沈伯洋克制支持者。楊植斗今發文指出，昨晚成功國宅發放洋流飄帶，「300人直接進社區排隊，住戶受不了，打電話給石忠勝里長檢舉」，石忠勝到場向民眾表示「這邊平常都很安靜，請將心比心」，結果卻被罵到上新聞。他也坦言，「警察有來，沒取締。沒違法，這點我同意。可是沒違法，不代表就沒打擾人啊。」楊植斗表示，石忠勝擔任里長多年，一直有個原則，就是「成功社區不辦競選活動」。他指出，成功國宅腹地大，又是藍營票倉，「綠營來借，他不借；藍營來借，他也不借」，雖然石忠勝會在節慶舉辦音樂會，也曾邀請政治人物到場致意，但「選舉的事，請到外面去」。楊植斗接著指出，「要到里上辦活動，先跟里長打聲招呼，里長會給你建議，這是基本禮貌」，若站在社區外面、路口或紅綠燈下發放周邊，里長根本不會管。他質疑，「里長堅守了好多年的原則，為什麼洋流一來，就要打破？」楊植斗最後表示，「現在網路上對石里長的謾罵，相當的可怕」，認為住戶反映吵鬧，沈伯洋的支持者卻反過來批評里長官威大，反問「這些，沈伯洋是不是該約束一下？」並呼籲「請沈伯洋以及他的支持者還給成功國宅一個乾淨的空間」。另一方面，對於這起事件，沈伯洋今日受訪表示，他尚不清楚當時實際狀況，仍須了解原因，但只要發放方式正當，即使政治立場不同，也應彼此包容，並呼籲支持者不要干擾其他陣營的應援活動。