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美國IC設計大廠Marvell（邁威爾）宣布以全股票交易收購光通訊大廠Lumentum，交易企業價值達1,150億美元，預計2028年上半年完成。這樁大型併購案不僅讓Marvell進一步擴大AI資料中心布局，也凸顯高速光通訊已成為AI基礎建設的重要競爭領域，台灣相關光電、雷射、封裝及光通訊廠商的發展機會也受到市場關注。根據Marvell與Lumentum於美國時間11月2日發布的聯合公告，雙方已簽署正式併購協議，將以換股方式完成交易。Lumentum股東每持有1股普通股，可換取4.5股Marvell普通股，換算每股收購價格約1,132美元，較10月28日未受併購消息影響的收盤價溢價23.9%。交易企業價值約1,150億美元，股權價值則約1,025億美元。交易完成後，Marvell現有股東預計持有合併公司約67%股權，Lumentum股東則持有約33%。雙方預估，合併後公司可觸及的潛在市場規模（TAM）將擴大至5,500億美元，並有望創造每年超過10億美元的成本綜效。不過，相關效益仍屬公司預估，交易也須取得股東及主管機關核准，預計2028年上半年完成。綜合外媒報導，這次併購的核心，在於整合Marvell的高速晶片、電氣互連與客製化晶片技術，以及Lumentum的高效能雷射、光收發模組與光交換技術。隨著AI模型訓練及推論規模持續擴大，資料中心必須讓大量GPU、交換器及伺服器高速交換資料，傳統銅線在傳輸距離、訊號損耗及功耗方面逐漸面臨限制，光通訊因此成為重要發展方向。Marvell表示，透過整合雙方技術，未來可進一步發展電氣與光學訊號整合設計，提升資料傳輸頻寬、效能及能源效率，也有助於加快新一代AI資料中心互連產品的開發。這場併購也讓台灣光通訊供應鏈再度受到關注，法人及產業界觀察的相關台廠，包括訊芯-KY（6451）、鼎元（2426）、聯亞（3081）、華星光（4979）及穩懋（3105）等，涵蓋光電封裝、雷射及光偵測元件等領域。其中，訊芯-KY可觀察光電封裝及整合布局，鼎元則涉及光偵測元件；聯亞、華星光與穩懋則可從磊晶、雷射及光電元件發展進度追蹤。此外，台灣廠商在光纖連接、光學耦合及高速光收發模組也有相關布局。TrendForce集邦科技在今年4月曾指出，聯鈞光電及華星光通等台廠已投入產能擴充與技術布局，2026至2027年將是台廠爭取1.6T光通訊供應鏈設計導入的重要階段。不過，國際併購並不代表台廠將直接取得訂單，實際受惠程度仍須觀察客戶認證、供應鏈分工、量產進度及公司營收貢獻。對台灣科技產業而言，這筆交易真正值得關注的，不只是併購金額，更是全球AI資料中心競爭正從晶片運算能力，進一步延伸至高速互連、光電整合及能源效率。未來台廠能否掌握關鍵零組件與技術整合機會，將是下一階段產業競爭的重要觀察指標。