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費城76人隊今（3）日在主場以126：107大勝芝加哥公牛隊。除了比賽場上的表現，41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在比賽中因救球衝出界外撞翻球迷的飲料後，當場直接接過球迷手中的杯子大喝了一口的一幕，成為最大焦點。賽後詹姆斯親自解答「比賽中喝葡萄酒」的搞笑舉動，直言在這個職業生涯階段，必須學會在工作中找到樂趣。這起爆笑插曲發生在比賽第3節，詹姆斯在一次攻防中失去平衡，一路衝出底線觀眾席。在準備返回球場時，詹姆斯注意到自己撞到了場邊球迷，導致對方杯中的飲料灑了出來，沾到了自己的手臂上。以愛好葡萄酒聞名的詹姆斯，隨即順手接過該名球迷手中的杯子喝了一口，頓時引爆全場球迷的瘋狂尖叫與歡呼。根據外媒報導，該名球迷杯中裝的正是葡萄酒。賽後接受採訪時，詹姆斯打趣地解釋：「我撞到他，所以他的酒灑出來了一點。所以我當時只是想嚐嚐看，這酒灑在我手臂上到底值不值、味道究竟有多好。嗯，喝起來還算不錯啦！」今夏選擇轉戰費城76人隊的詹姆斯，開季以來頻頻秀出輕鬆且極具娛樂性的打球態度。從日前對陣溜馬時跳搞笑舞蹈、到如今在場邊搶喝球迷的葡萄酒，無不展現出這位老將對職業生涯尾聲的享受與珍惜。談到自己這段漫長且輝煌的職業生涯，詹姆斯說：「這是一段非常漫長的旅程。如果你不想辦法從中找到樂趣，即使你知道自己在工作、全神貫注，這也會讓你感到極大的消耗。所以對我來說，尤其是在職業生涯的這個階段，更要懂得去珍惜這些時刻，甚至是那些非常微小的時刻。」詹姆斯隨後也盛讚費城球迷的热情支持：「這些球迷對我們太好了，我們也努力以正確的方式打球、努力拼搏，用精彩的表現回饋他們。這對我們來說是一場非常棒的勝利，我們會繼續讓球隊變得更好。」