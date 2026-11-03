2004年發射、專門用於觀測「伽瑪射線爆」的人造天文衛星「雨燕天文台（Swift Observatory）」，前陣子因軌道持續下降，面臨墜入地球大氣層風險，NASA 雖然曾試圖挽救，不過仍宣告失敗，預計這個重達1500公斤的人造衛星，將於11月4日進入大氣層墜毀，組件墜落位置可能在北半球，也可能在南半球。
雨燕天文台造價79億 專門追蹤宇宙最強電磁脈衝
台北市立天文館研究組組長石中達說明，雨燕天文台主要任務是觀測「伽瑪射線爆」，當年造價達2.5億美元（約新台幣79億元），伽瑪射線爆是宇宙大爆炸後，能量最高、最強烈的電磁脈衝，雨燕天文台只要觀測到伽瑪射線爆，就會立刻轉向捕捉，並將數據回傳至地球，協助科學家解開「黑洞誕生過程、恆星死亡機制，百億光年前早期宇宙的演化」等科學議題。
太陽風暴引發墜落危機 NASA派機器人救援失敗
石中達提及，近兩年「太陽活動」頻繁，除了民眾常接收到「地球磁暴」的相關消息外，太陽劇烈活動釋放大量帶電粒子與強烈電磁波，導致太空大氣密度增加、風速變強，雨燕天文台的移動阻力也隨之變大、軌道半徑縮小，結果被地球引力往下拉，導致墜落危機。
NASA 曾在2026年7月，耗資3000萬美元（約新台幣9.8億），把救援機器人發射到太空尋找雨燕天文台，並用3支機械手臂將其抓住，設法將雨燕天文台拖曳到穩定軌道，預計拉升高度300公里左右，但最終太空船控制系統出現問題，飛行器無法在太空中維持正確的朝向與穩定，錯失與雨燕天文台對接的機會。
雨燕天文台11/4下午墜入大氣層 NASA估傷人風險僅1/2100
NASA 提及，雨燕天文台預估在美東時間11月4日凌晨3時30分左右，台灣時間11月4日下午4時30分左右進入大氣層，誤差範圍11小時，碎片可能墜落的區域，落在「南緯20.6度至北緯20.6度」之間，對地球上任何人造成傷害的風險都極低，僅約1/2,100。
石中達也強調，如果人造衛星真的不幸墜落，多半會在地球大氣層燃燒殆盡，但過去也有少數燃燒未完全的殘骸散落在地球，不過地球海水面積較大、人口稠密區也相對較散，太空殘骸直接墜落陸地造成影響的機率還是偏低。
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台北市立天文館研究組組長石中達說明，雨燕天文台主要任務是觀測「伽瑪射線爆」，當年造價達2.5億美元（約新台幣79億元），伽瑪射線爆是宇宙大爆炸後，能量最高、最強烈的電磁脈衝，雨燕天文台只要觀測到伽瑪射線爆，就會立刻轉向捕捉，並將數據回傳至地球，協助科學家解開「黑洞誕生過程、恆星死亡機制，百億光年前早期宇宙的演化」等科學議題。
石中達提及，近兩年「太陽活動」頻繁，除了民眾常接收到「地球磁暴」的相關消息外，太陽劇烈活動釋放大量帶電粒子與強烈電磁波，導致太空大氣密度增加、風速變強，雨燕天文台的移動阻力也隨之變大、軌道半徑縮小，結果被地球引力往下拉，導致墜落危機。
NASA 曾在2026年7月，耗資3000萬美元（約新台幣9.8億），把救援機器人發射到太空尋找雨燕天文台，並用3支機械手臂將其抓住，設法將雨燕天文台拖曳到穩定軌道，預計拉升高度300公里左右，但最終太空船控制系統出現問題，飛行器無法在太空中維持正確的朝向與穩定，錯失與雨燕天文台對接的機會。
NASA 提及，雨燕天文台預估在美東時間11月4日凌晨3時30分左右，台灣時間11月4日下午4時30分左右進入大氣層，誤差範圍11小時，碎片可能墜落的區域，落在「南緯20.6度至北緯20.6度」之間，對地球上任何人造成傷害的風險都極低，僅約1/2,100。
石中達也強調，如果人造衛星真的不幸墜落，多半會在地球大氣層燃燒殆盡，但過去也有少數燃燒未完全的殘骸散落在地球，不過地球海水面積較大、人口稠密區也相對較散，太空殘骸直接墜落陸地造成影響的機率還是偏低。