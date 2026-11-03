34歲旅日強投宋家豪今（3）日無預警離開日本職棒（NPB）東北樂天金鷲隊，下一步將尋求續留日職的機會，目標取得「本土球員」資格，因此暫時不考慮回中職打球。宋家豪退團消息一出，震驚日媒與廣大球迷。攤開宋家豪本季數據，被打擊率高達.438，但速球與招牌變速球的均速仍保有水準，因此進壘角度將是宋家豪明年球季需要改善的課題。
宋家豪本季被打擊率偏高 難以壓制右打者
現年34歲的宋家豪2016年展開旅日生涯，與樂天金鷲隊簽下育成合約，2017年升為支配下球員。去年球季因右膝外側半月板縫合手術，缺席大半個球季，本季在一軍出賽18場，拿下2勝、2中繼、防禦率3.07。宋家豪一軍生涯累計22勝15敗、124中繼成功、8次救援成功，生涯防禦率3.00。
宋家豪本季被打擊率高達.438，據《Sports Navi》球種分析，四縫線速球是被打率.267，為各種球路最低，但二縫線速球與招牌變速球的被打擊率高達.524、.455。此外宋家豪面對右打時，投球策略以「二縫線 + 變速球 + 滑球」為主，四縫線速球僅佔12%。然而這3種球路在今年的被打率全部落在.455~.524之間，導致面對右打時難以阻斷對手攻勢。
從球速來看，宋家豪的四縫線均速仍穩定，平均落在147.1公里，但本季最快球速151公里，顯示隨著年齡與手臂消耗，極速有下修趨勢，但均速下滑幅度並不明顯。主力變速球均速136.2公里，與直球形成約10公里的速差，搭配上相當理想，因此球路的進壘位置是宋家豪被打率過高的主要原因。
閃電退隊震驚日媒、球迷 宋家豪持續尋求日職發展
樂天隊今日無預警宣佈，與宋家豪結束11年賓主關係，引發日本媒體震驚與樂天隊球迷不捨。《Full-Count》、《THE ANSWER》等日媒以「無預警、突如其來」作為標題，報導宋家豪閃電退團的訊息。退團消息一出，社群媒體瞬間炸鍋，湧入大量難以置信的留言，「欸？宋家豪！？騙人的吧？」、「真的假的，開玩笑吧」充斥著球迷錯愕的反應。
對於下一步，宋家豪經紀公司回應，目前仍尋求續留日職發展，目標取得國內本土球員資格，因此暫時不考慮回中職打球。依照日職制度，外籍球員累積8年（一季145天）一軍登錄年資，即可取得FA資格，便可不再占用外籍球員名額。宋家豪季前累計年資7年又7天，原本有機會在本季達成門檻，但今年出賽數減少，最終未能取得本土資格。
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現年34歲的宋家豪2016年展開旅日生涯，與樂天金鷲隊簽下育成合約，2017年升為支配下球員。去年球季因右膝外側半月板縫合手術，缺席大半個球季，本季在一軍出賽18場，拿下2勝、2中繼、防禦率3.07。宋家豪一軍生涯累計22勝15敗、124中繼成功、8次救援成功，生涯防禦率3.00。
宋家豪本季被打擊率高達.438，據《Sports Navi》球種分析，四縫線速球是被打率.267，為各種球路最低，但二縫線速球與招牌變速球的被打擊率高達.524、.455。此外宋家豪面對右打時，投球策略以「二縫線 + 變速球 + 滑球」為主，四縫線速球僅佔12%。然而這3種球路在今年的被打率全部落在.455~.524之間，導致面對右打時難以阻斷對手攻勢。
從球速來看，宋家豪的四縫線均速仍穩定，平均落在147.1公里，但本季最快球速151公里，顯示隨著年齡與手臂消耗，極速有下修趨勢，但均速下滑幅度並不明顯。主力變速球均速136.2公里，與直球形成約10公里的速差，搭配上相當理想，因此球路的進壘位置是宋家豪被打率過高的主要原因。
閃電退隊震驚日媒、球迷 宋家豪持續尋求日職發展
樂天隊今日無預警宣佈，與宋家豪結束11年賓主關係，引發日本媒體震驚與樂天隊球迷不捨。《Full-Count》、《THE ANSWER》等日媒以「無預警、突如其來」作為標題，報導宋家豪閃電退團的訊息。退團消息一出，社群媒體瞬間炸鍋，湧入大量難以置信的留言，「欸？宋家豪！？騙人的吧？」、「真的假的，開玩笑吧」充斥著球迷錯愕的反應。
對於下一步，宋家豪經紀公司回應，目前仍尋求續留日職發展，目標取得國內本土球員資格，因此暫時不考慮回中職打球。依照日職制度，外籍球員累積8年（一季145天）一軍登錄年資，即可取得FA資格，便可不再占用外籍球員名額。宋家豪季前累計年資7年又7天，原本有機會在本季達成門檻，但今年出賽數減少，最終未能取得本土資格。