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台北市長蔣萬安自豪爭取輝達落腳台北，並將之視為拚連任市長的政績，不過有網友翻出，2017年他擔任立委時，曾多次反對前瞻計畫，更跳上桌子杯葛，但2021年經濟部核定輝達的AI創新研發中心計畫，其中政府補助67億由「前瞻基礎建設經費」編列。對此，蔣萬安今（3）日解釋，是因為行政院違法核定、編列，他身為立委當然要強力監督。蔣萬安說要還原過程，當初立法院違法付委，完全不讓大家討論，就要強行表決碾壓前瞻預算，身為立委在當時當然必須要強力監督，而且為人民把關預算，絕對不能因為程序違法就視而不見，整個過程其實很清楚。針對《自由時報》總編報導稱，輝達新光去年就已經有意向要來簽約，是因為北市基於政治考量干涉才會拖到今年初？蔣萬安說，臺北市政府跟新壽之間簽訂的合約就訂得非常清楚，一定要到新壽興建完成取得使用執照，市府同意之後才可以移轉地上權。蔣萬安說，當時在議會不分黨派包括民進黨議員在內，大家都認為必須要遵守合約規定，不能擅自違反合約來移轉地上權。所以後來透過積極協調，克服各項困難，最終和新壽協議解約取回土地，然後以專案設定地上權的方式轉給輝達，才讓輝達順利落腳臺北，所以這件事情臺北市政府不是阻礙，是排除障礙。蔣萬安2017年5月，曾杯葛前瞻基礎建設第一期特別預算，更站上會議桌舉牌杯葛。不過2021年，經濟部通過輝達申請人工智慧創新研發中心計畫，輝達大A+計畫規劃在台成立AI研發中心，總經費約新台幣243億元，其中經濟部補助67億元，新聘1000名員工，並和國內大學合作培育人才。