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雪梨新館舍完成交屋 貝里斯館購建計畫重新估算經費

台北賓館圍牆展開修復 至少需2年

外交部秘書處處長陳錦玲今（3）日說明駐外館處館舍購置，以及台北賓館圍牆修復進度。其中，駐雪梨辦事處已於今年10月完成新館舍交屋，預計2027年底前完成搬遷；駐貝里斯大使館館舍購建計畫則因全球原物料價格上漲，正重新估算經費。此外，台北賓館圍牆已展開試掘及拆解工作，整體修復預計至少需要2年。陳錦玲今在外交部例行記者會上表示，駐雪梨辦事處今年4月簽署館舍購置合約，10月順利完成交屋，目前正進行室內裝修設計規劃，預計明年底前完成搬遷。至於駐貝里斯大使館館舍購建計畫，已獲行政院核定，但因近年全球原物料價格大幅上漲，駐館正在重新估算所需經費，待報奉行政院核定後積極推動。陳錦玲指出，推動駐外館處館舍購置是外交部長期政策，除了提升國家形象、節省巨額租金，也能強化駐館安全維護，避免因房東或其他因素被迫搬遷。外交部將持續鼓勵各駐外館處在適當時機研擬購置計畫，經行政院核定後編列預算執行。另外關於台北賓館圍牆修復進度，陳錦玲表示，目前承攬廠商已開始進行現有圍牆的試掘及拆解工作，後續將依據拆解分析結果，研擬整體修復方案，經文化部審定通過後施作，預計需要至少2年才能完成，強調修復工作一定會兼顧歷史風貌與公共安全。