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民進黨台北市長候選人沈伯洋昨表示，若當上台北市長，會讓社子島的改建優先於松機遷建。台北市長蔣萬安今（3）日回擊，稱兩件事並不衝突，所以蓋捷運就不能蓋社宅嗎？要社子島開發然後就不能規劃AI園區？其實時間非常緊迫、分秒必爭，難道沈伯洋一次只能做一件事情嗎？蔣萬安也說，社子島開發這幾年全力往前推進，也積極和中央協調溝通，採取的原則就非常清楚，戶戶安置而且先安置後拆遷，分期分區。所以這樣的腳步不能再停下來，而且當地很多住戶已經等了幾十年，不能再重新開始讓他們持續等待下去。沈伯洋昨登上《新聞面對面》接受主持人謝震武專訪與來賓提問，被問及是否支持松機遷移，會認真往下討論嗎？沈伯洋說，松機遷移很多跟中央有關，國防是最難處理的一塊，後送或運量或許都還可以解決。但也說明，如果越來越多人認為松機遷移是一個重要的議題，然後要開啟討論覺得市府值得做這件事，就是至少開始討論，但是對他而言，優先要做的是社子島，「應該社子島優先於松機」。