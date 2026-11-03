交通部推出「機車常用族交通0違規抽獎活動」，最大獎為價值8.7萬元的機車，原本活動用意是鼓勵民眾遵守交通規則，沒想到近期卻有不少民眾登記後接連收到罰單，還有人隔天就收到紅單，貼文吸引逾百萬次瀏覽，引發熱烈討論。公路局表示，中獎資格須符合汽、機車無違規及肇事紀錄，活動共169萬9002人報名，第一波已抽出376名得主，名單預計11月6日公布；第二波將於11月30日抽獎。
交通零違規抽獎變「罰單召喚術」？一票人登記後接連收紅單
一名網友在Threads發文表示，自己和家人過去騎機車都沒有收到過罰單，今年9月上網參加交通部「機車常用族交通0違規抽獎活動」，近期卻各自接連收到罰單，讓他無奈吐槽：「這是登記繳罰單吧？」貼文曝光後引發共鳴，累積逾108萬次瀏覽、2.7萬人按讚。
不少人也驚呼，「拿到駕照以來從沒被開過，剛登記那個月都還沒過完就被開了」、「我也是有登記，然後9/12馬上被檢舉達人開罰單，前兩天才剛寄來」、「我也是好幾年沒違規，登記活動後10月中被檢舉變換車道未打方向燈」、「我老公叫我上網登記交通違規抽獎，隔天馬上收到紅單寄來」。
有網友調侃，「繼教召系統之後又是一個全新力作嗎」、「第一次知道開罰單還要事先預約」。不過，也有人認為只是時間碰巧，指出平時可能有違規行為，只是過去沒有被取締或檢舉，不能將罰單與抽獎登記直接畫上等號。
交通零違規抽獎有什麼獎品？頭獎機車價值8.7萬元
公路局今年舉辦「機車常用族交通0違規抽獎活動」，只要持有我國機車駕照、名下有機車，且車輛牌照有效，即可登記參加。獎項包含價值8.7萬元的機車頭獎、價值7.8萬元的機車二獎，還有iPhone 17、GARMIN智慧手錶、安全帽、百貨禮券及星巴克禮物卡等。
活動共有169萬9002人報名，第一波資格比對後有131萬495人符合條件，已於10月30日抽出376名得主，完整名單預計11月6日公布。第二波抽獎則安排在11月30日舉行，第一波中獎者若符合第二波資格，仍可繼續參加。
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一名網友在Threads發文表示，自己和家人過去騎機車都沒有收到過罰單，今年9月上網參加交通部「機車常用族交通0違規抽獎活動」，近期卻各自接連收到罰單，讓他無奈吐槽：「這是登記繳罰單吧？」貼文曝光後引發共鳴，累積逾108萬次瀏覽、2.7萬人按讚。
有網友調侃，「繼教召系統之後又是一個全新力作嗎」、「第一次知道開罰單還要事先預約」。不過，也有人認為只是時間碰巧，指出平時可能有違規行為，只是過去沒有被取締或檢舉，不能將罰單與抽獎登記直接畫上等號。
交通零違規抽獎有什麼獎品？頭獎機車價值8.7萬元
公路局今年舉辦「機車常用族交通0違規抽獎活動」，只要持有我國機車駕照、名下有機車，且車輛牌照有效，即可登記參加。獎項包含價值8.7萬元的機車頭獎、價值7.8萬元的機車二獎，還有iPhone 17、GARMIN智慧手錶、安全帽、百貨禮券及星巴克禮物卡等。
活動共有169萬9002人報名，第一波資格比對後有131萬495人符合條件，已於10月30日抽出376名得主，完整名單預計11月6日公布。第二波抽獎則安排在11月30日舉行，第一波中獎者若符合第二波資格，仍可繼續參加。