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冰櫃遭調至50度 超市員工無奈：所有東西都毀了

家樂福、IKEA也受害 比利時肉店損失逾50萬元

▲駭客疑似透過遠端控制系統，擅自修改超市冰箱及冷凍櫃的溫度設定，使原本應維持低溫的設備突然升溫，造成食品損壞。（圖／美聯社／達志影像）

法國上月數百間超市遭殃 駭客身分仍不明

歐盟示警：駭客正威脅食品供應鏈

歐洲多國超市近日接連遭到網路攻擊，駭客疑似遠端入侵冷藏及冷凍設備的溫控系統，將冰櫃溫度調高至攝氏50度，導致大量生鮮及冷凍食品報廢。這波攻擊波及瑞典、比利時、盧森堡、愛爾蘭及愛沙尼亞等5國，包括家樂福（Carrefour）、IKEA及多家連鎖超市都受到影響。由於法國上個月才發生類似事件，歐洲當局擔憂，這類針對民生基礎設施的網路攻擊正變得更加頻繁。綜合路透社、美聯社等外媒報導，這波網路攻擊於週一凌晨發生，駭客疑似透過遠端控制系統，擅自修改超市冰箱及冷凍櫃的溫度設定，使原本應維持低溫的設備突然升溫，造成食品損壞。瑞典連鎖超市ICA證實，旗下部分門市的冷藏及冷凍設備遭到網路攻擊。斯德哥爾摩一間ICA加盟店的銷售經理英格瓦爾（Engla Ingwall）向《路透社》表示，攻擊發生在凌晨2時左右，但直到數小時後才被發現，當時所有冷凍櫃的溫度都已升至攝氏50度。她無奈表示：「所有東西都毀了。」瑞典南部Sjöbo一間ICA Kvantum超市也在臉書發文指出，店內冰箱及冷凍櫃遭到入侵，溫度被設定為50度，員工只能將受影響的食品全數丟棄。瑞典另一家連鎖超市Coop也證實，旗下7間門市受到未經授權的冷藏設備操作影響。這波攻擊同樣波及比利時及鄰近的盧森堡。連鎖超市Delhaize表示，數十間門市的冷藏系統受到資訊安全事件影響，主要集中在比利時，部分位於盧森堡。受影響門市的生鮮及冷凍商品供應暫時減少，但物流中心及配送作業仍維持正常。家樂福則表示，比利時700多間門市中，有15間受到攻擊，整體影響相對有限。此外，IKEA也證實，比利時至少一間門市受影響，不排除其他據點出現異常。比利時肉品連鎖店De Laet & Van Haver創辦人德拉特（Luc De Laet）表示，凌晨3時30分接獲員工通知後，立即趕往安特衛普南部的門市，發現冷藏設備溫度竟被調高至攝氏18度。他估計，這次事件造成約1.5萬歐元（約新台幣50多萬元）的肉品損失。德拉特表示，駭客能夠遠端入侵溫度監控系統並修改設定，讓他感到相當恐懼，而眼睜睜看著大量食物被迫丟棄，更令他憤怒不已。愛爾蘭零售集團Musgrave也證實，旗下13間SuperValu超市的冷藏系統受到攻擊，為確保食品安全，已預防性下架部分冷藏及冷凍商品。集團隨後表示，問題已獲解決，相關門市正陸續補貨。愛沙尼亞方面，冷凍設備業者Kitman Coldtech指出，駭客曾入侵客戶的控制電腦，將冷藏設備溫度調高至50度，所幸數分鐘內便排除異常，未造成重大損失。值得注意的是，法國上個月才發生類似網路攻擊，當時駭客遠端控制數百間超市及獨立商店的冷藏設備，導致溫度異常升高，甚至引發火災及食品損失。據了解，部分受影響設備使用丹麥企業Danfoss提供的溫度控制技術，與先前法國遭攻擊的系統相同。Danfoss表示，正與客戶合作修補相關安全漏洞。不過，目前尚無任何組織或個人宣稱犯案，調查人員也無法確認這次攻擊與法國先前的事件是否有關聯。比利時網路安全中心發言人艾格斯（Katrien Eggers）指出，目前不清楚幕後主使者是誰，甚至可能永遠無法查明。她也警告，隨著人工智慧（AI）技術發展，駭客可能更容易利用資訊系統漏洞發動攻擊。資安公司SentinelOne研究員黑格爾（Tom Hegel）分析，零售業特別容易成為攻擊目標，因為大型連鎖企業通常擁有大量可遠端控制的冷藏設備、建築管理系統、門禁及收銀設備。他指出，這類攻擊可能涉及勒索、政治動機或國家級行動，但近期事件未見明確金錢要求，因此不排除以破壞為主要目的。此外，駭客若透過暴露在網路上的控制介面入侵，往往難以留下足夠的追蹤線索，使調查更加困難。歐盟農業事務執委韓森（Christophe Hansen）則警告，這類攻擊不只是單純的資訊安全事件，更可能破壞食品供應鏈及消費者信心。他強調，類似攻擊接連發生令人深感憂慮，歐洲必須嚴肅看待數位威脅對民生基礎設施造成的影響。隨著越來越多冷藏設備、空調及建築管理系統連接網路，駭客不必親自進入商店，就可能透過遠端操作造成實際經濟損失，讓原本看似普通的超市冰櫃成為新型網路攻擊目標。