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旅日11年的台灣投手宋家豪，今（3）日確定不獲日本職棒樂天金鷲續約，正式成為自由契約球員，未來是否返台加盟中華職棒受到關注。不過，宋家豪與中職其實早有一段特殊淵源，2015年他曾獲統一7-ELEVEn獅在選秀第二輪指名，最後卻選擇赴日發展，甚至間接促成俗稱「宋家豪條款」的規定。如今11年過去，如果他決定返台，究竟能否直接加盟統一獅？還是必須重新投入中職選秀？關鍵就在聯盟現行規章與資深旅外球員的特殊加盟制度。宋家豪如今重獲自由身，外界最常浮現的第一個疑問便是：當年指名他的統一獅是否仍握有優先簽約權？時間倒回2015年6月29日，當時效力國立體育大學的宋家豪投入季中選秀並獲獅隊青睞。雙方在7月底於台南球場展開交涉，獅隊端出極具誠意的合約條件積極留人，但宋家豪最終決定追逐海外職棒夢想，導致8月31日議約期限屆滿時雙方仍未簽字。同年10月20日，他正式與樂天金鷲簽下育成合約展開旅日生涯。依據中職現行新人選拔會的球員契約權規範，球團選中球員後若未能在同年8月31日前完成簽約，便會徹底喪失該名球員的專屬契約權。雖然中職過去曾針對選秀後立即與海外球團簽約的特例設有保留交涉權的舊規，但宋家豪與樂天正式簽約的日期已超過選秀後的3個月期限，因此完全無法援引舊規。當年宋家豪選擇旅日的決定，確實曾引發中職球團對選秀制度漏洞的強烈不滿。統一獅平白消耗了寶貴的第二輪選秀順位與議約資源卻落得兩頭空，促使中職領隊會議於2019年正式訂定相關限制，也就是外界俗稱的「宋家豪條款」。這項條款明定，球員若在中職選秀獲指名後，於契約權有效期間內違規與其他球團進行測試或洽談合約且未與原球團簽約，將面臨隔年不得參加選秀的重罰；若與海外球團簽約，返台時更可能面臨一年內不得參加選秀的禁賽處分。然而法律不溯及既往，這套嚴格的防堵機制是在宋家豪旅日多年後才正式建立，所謂的宋家豪條款，本質上是中職為了捍衛球團選秀契約權而築起的防火牆。郭泓志模式與資深旅外新制解套宋家豪返台是否一定要乖乖參加選秀？根據中職聯盟規章第86條，未曾在中職註冊的旅外球員原則上必須透過新人選拔會加盟。但歷史上確實存在免選秀的「表現傑出旅外球員」特殊通道。2013年旅美左投郭泓志返台時，中職便是透過會長提案與常務理事會三分之二以上同意，讓統一獅免經選秀直接與其簽約，代價是獅隊必須放棄隔年選秀前三輪指名權以維持聯盟戰力平衡。不過「表現傑出」的主觀認定極易引發爭議，因此中職會長蔡其昌在2025年3月公開表示，聯盟正研擬全新的「資深旅外球員加盟辦法」，改以年齡、旅外年資等絕對客觀的數據作為認定標準。以宋家豪長達11年的旅日資歷與累計366場日職一軍登板的輝煌實績，絕對是新制完美的適用範例。不過，目前宋家豪仍留在日本自主訓練，所屬經紀公司也表態將優先尋求日職合約。