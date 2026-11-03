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金州勇士隊今（3）日在主場迎戰鳳凰城太陽隊，球隊老將格林（Draymond Green）在輪休回歸後，卻在比賽中再度爆發嚴重肢體衝突。格林在第3節先是將太陽隊年輕中鋒馬魯阿奇（Khaman Maluach）抱摔在地，隨後又與上前理論的死對頭「太陽惡漢」布魯克斯（Dillon Brooks）發生激烈衝突，甚至伸手鎖喉，最終遭裁判連吹2次技術犯規，直接遭驅逐出場。這起爆發於第3節的失控場面，源自於一次禁區卡位。格林在籃下卡位時動作過大，直接將太陽隊菜鳥中鋒馬魯阿奇重摔在球場上。眼見隊友遭狠摔，太陽隊前鋒布魯克斯第一時間迅速衝上前為隊友抱不平，兩人隨即爆發口角與肢體推擠。在雙方情緒高漲之際，現年36歲的格林竟直接伸手「鎖喉」30歲的布魯克斯，場面一度極度混亂，所幸兩隊隊友與裁判及時將兩人拉開，才未讓衝突進一步擴大。裁判在查看重播後，決定給予格林兩次技術犯規，直接將他驅逐出場，布魯克斯也因參與衝突被吞下一次技術犯規。退場前，格林僅出賽17分鐘，留下4分、4籃板、2助攻、1抄截及1次失誤的成績，正負值為-6。事實上，格林與布魯克斯之間的私人恩怨早已延燒多年。早在2023年布魯克斯效力於灰熊隊期間，兩人就曾公開在媒體與節目上隔空叫陣，布魯克斯曾公開表示討厭格林，而格林則在自己的Podcast節目中反擊稱布魯克斯是「小丑」。這次兩人換隊後再度狹路相逢，積怨已久的火氣再次在一瞬間被點燃。這已非格林首次在對陣太陽隊時出現失控行為，過去他就曾因對當時太陽中鋒努爾基奇（Jusuf Nurkic）揮拳而遭聯盟重罰禁賽。如今隨著格林再次於場上出現抱摔與鎖喉等危險動作，外界預期NBA官方恐將針對這次的脫序行為展開調查並追加懲處。