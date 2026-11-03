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▲馬斯克（圖／路透社／達志影像）

美國期中選舉3日登場，這場選戰不只是政治版圖的爭奪，更是一場「史上最燒錢」的金錢大戰。追蹤競選資金的獨立機構「公開秘密」（OpenSecrets）預估，本次選舉總花費將達119億美元（約新台幣3808億元），而最大的個人金主，正是世界首富馬斯克（Elon Musk）。據英國廣播公司（BBC）報導，馬斯克這次已砸下近5億美元（約新台幣160億元），力挺川普所屬的共和黨。算上2024年總統大選，他兩次選戰累計金援共和黨陣營，已超過新台幣250億元。BBC報導，這場選戰的鉅額開銷，大多來自俗稱「超級政治行動委員會」（Super PAC）的外部政治團體。一般個人、政黨和政治行動委員會直接捐給候選人的金額有法規上限，但超級政治行動委員會可以無上限地接受個人、企業和工會的捐款，再間接用來支持候選人。根據美國聯邦選舉委員會（FEC）截至10月中旬的資料，本次期中選舉已花費超過95億美元（約新台幣3040億元），其中政治行動委員會與超級政治行動委員會就占了約55億美元（約新台幣1760億元）。公開秘密預估，最終總花費將比2022年期中選舉多出約3成。馬斯克的資金主要流向兩大管道：一是他在2024年成立的超級政治行動委員會「美國政治行動委員會」（America PAC），二是偏向共和黨、專門助攻參議院選戰的「參議院領袖基金」（Senate Leadership Fund）。據美聯社等媒體整理的競選財務資料，截至今年9月底，馬斯克在本次選舉週期已捐出約3.66億美元，其中光是7月到9月就砸了2.76億美元：：1.58億美元，是單筆最大宗：逾7600萬美元（助攻眾議院選戰）：2000萬美元：1000萬美元：1000萬美元，支持德州共和黨參議員候選人帕克斯頓（Ken Paxton）：200萬美元到了選前最後衝刺，BBC統計他的總捐款已逼近5億美元，而且部分資金是透過不公開捐款人的團體流出，實際金額可能更高。馬斯克特別重押他旗下多家公司總部所在的德州。馬斯克大手筆金援共和黨，並不是第一次。2024年美國總統大選，他就斥資約2.77億至2.88億美元（約新台幣90億元）力挺川普和其他共和黨候選人，成為當年全美最大的政治金主。他還親自到賓州等搖擺州站台，推出「每天抽100萬美元」的連署活動，為川普拉票。川普勝選後，馬斯克被延攬進入政府，主導新成立的「政府效率部」（DOGE），大刀闊斧裁減聯邦機構與人事，一度被外界形容為「影子副總統」。不過，兩人的蜜月期並沒有維持太久。馬斯克2025年5月底卸下政府職務，離職前他還在卡達經濟論壇上表示，未來在選舉上「會花少很多錢」。才過幾週，兩人就因川普力推的減稅與支出法案（俗稱「大而美法案」）公開決裂。馬斯克痛批法案是「令人作嘔的憎惡之物」，甚至在社群平台X上爆料川普的名字出現在性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的相關檔案中。川普則揚言取消馬斯克旗下公司的政府合約。馬斯克一度宣布要成立新政黨「美國黨」（America Party），雙方關係降到冰點。隨後，副總統范斯（JD Vance）和白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）居中斡旋，馬斯克也打電話給川普，並在X上承認自己「做得太過火」。之後他擱置組黨計畫，兩人關係逐步回溫：：保守派網紅柯克（Charlie Kirk）遇刺，在追悼會上川普與馬斯克同場交談。：馬斯克出席白宮為沙烏地王儲舉辦的晚宴。：據美媒報導，馬斯克在隨川普搭乘空軍一號前往中國途中，向川普表示將出資支持共和黨的期中選舉。：《華爾街日報》報導，馬斯克承諾投入至少1億美元，替共和黨動員選民。馬斯克今年7月接受《經濟學人》專訪時坦言，自己過去「對政治太投入」。但如今他重新大舉金援共和黨，美國《時代》雜誌分析，這些捐款可能是他修補與川普及共和黨關係的一步。美國政治行動委員會發言人羅密歐（Andrew Romeo）則表示，若共和黨無法勝選，「美國將面臨變成社會主義、覺醒（woke）且邊境大開國家的風險」。砸大錢的不只共和黨陣營。億萬富翁索羅斯（George Soros）旗下組織共捐出1.02億美元（約新台幣32.6億元）給自由派團體；前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）則是民主黨最大金主，捐款超過6000萬美元（約新台幣19.2億元）。共和黨方面，億萬富翁亞斯（Jeff Yass）及烏伊萊恩（Richard and Elizabeth Uihlein）夫婦也都捐了上億美元。加密貨幣產業同樣積極參與，瑞波（Ripple）和Coinbase聯手捐出6300萬美元（約新台幣20億元）。這些錢大多花在廣告上。據廣告追蹤公司AdImpact統計，截至10月底，廣告開銷已達111.5億美元（約新台幣3568億元），主要集中在密西根州、德州和俄亥俄州的參議員選戰，其次是愛荷華州和緬因州。