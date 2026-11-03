日本國民品牌GU感謝祭來了！最便宜「100元起」限定優惠11月6日起連續7天開搶，《NOWNEWS今日新聞》記者查詢，氣球裙、牛津鞋都190元，Puffy蓬鬆柔軟針織外套首次降價，錐形牛仔褲現省200元一次整理；社群爆紅balloon氣球連帽拉鍊外套新品也補貨。滿額贈送隨行杯、磁吸凸面鏡好禮速看。
GU感謝祭「100元起」11/6開賣！氣球裙、牛津鞋190元一覽
台灣秋冬GU感謝祭優惠搶先看！官方表示，活動日期11月6日至11月12日，限定優惠低至100元起，從話題新品、人氣商品到秋冬實穿單品，多款優惠一次登場。《NOWNEWS今日新聞》整理推薦清單速看：
GU感謝祭低至100元起
◾️女裝「DRY短版T恤粉色」新價格100元
◾️女裝「透膚格紋T恤（長袖）」新價格190元
◾️女裝「氣球中長裙」新價格190元
◾️女裝「牛津鞋」優惠價190元（新價格290元）
神褲首度最低價
◾️現省200元！女裝「3D Barrel leg錐形牛仔褲」優惠價790元（原價990元）
◾️現省200元！「3D Barrel leg錐形牛仔褲」優惠價790元（原價990元）
◾️現省200元！「寬版工作褲」優惠價790元（原價990元）
Puffy系列首次優惠
◾️「Puffy蓬鬆柔軟V領開襟外套」優惠價590元（原價690元）
◾️女裝「Puffy蓬鬆柔軟菱格紋圓領針織外套」優惠價590元（原價690元）
◾️現省200元！女裝「COZY MELTON麥爾登短版連帽大衣」優惠價1290元（原價1490元）
GU社群爆紅「氣球外套」新品補貨！推薦成套搭配
GU本季新品「女裝休閒Balloon連帽拉鍊外套」社群爆紅，天氣還沒變冷就大熱賣、現已補貨！以蓬鬆袖型搭配收束袖口與下襬，打造具有份量感的立體輪廓，圈粉好多消費者；推薦搭配低腰balloon氣球迷你褲裙套裝穿搭很可愛。快趁秋冬GU感謝祭一起帶貨。
GU感謝祭！滿額贈送隨行杯、磁吸凸面鏡
台灣GU感謝祭11月6日至11月12日，活動期間加碼滿額贈優惠：
◾️單筆消費滿1500元，贈「GU 隨行杯」乙個（每日限量）
◾️單筆消費滿1800元，再贈「GU 磁吸凸面鏡」乙個（每日限量）
提醒大家，各店鋪商品顏色尺寸庫存數量以店鋪實際狀況為準，商品販賣對象店鋪亦有調整之可能，詳細販售及庫存狀況請與鄰近店鋪洽詢。
UNIQLO感謝祭11/6起連續7天開搶！滿額贈手提保溫杯
台灣秋冬UNIQLO感謝祭也在11月6日開跑，連續7天開搶百款人氣商品下殺66折起。推薦PUFFTECH輕暖科技連帽外套、繭型牛仔褲都「降價300元」，男女裝「HEATTECH極暖喀什米爾混紡圓領／高領T恤」首次優惠590元。
活動期間，單日單筆消費滿2500元贈「質感手提保溫杯」，全台共限量50000個。主打600ml大容量、附有吸管與手把的實用功能。
提醒大家，共有奶茶杏、午夜藍、鼠尾草綠、象牙白、可可棕5色；各店每日限量，送完為止；單筆消費限當日獲贈一個贈品，恕不累贈、不得挑款挑色或退換；贈品實際樣式、顏色以實物為準。
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台灣秋冬GU感謝祭優惠搶先看！官方表示，活動日期11月6日至11月12日，限定優惠低至100元起，從話題新品、人氣商品到秋冬實穿單品，多款優惠一次登場。《NOWNEWS今日新聞》整理推薦清單速看：
GU感謝祭低至100元起
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◾️女裝「透膚格紋T恤（長袖）」新價格190元
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◾️女裝「牛津鞋」優惠價190元（新價格290元）
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◾️現省200元！女裝「3D Barrel leg錐形牛仔褲」優惠價790元（原價990元）
◾️現省200元！「3D Barrel leg錐形牛仔褲」優惠價790元（原價990元）
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◾️「Puffy蓬鬆柔軟V領開襟外套」優惠價590元（原價690元）
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台灣秋冬UNIQLO感謝祭也在11月6日開跑，連續7天開搶百款人氣商品下殺66折起。推薦PUFFTECH輕暖科技連帽外套、繭型牛仔褲都「降價300元」，男女裝「HEATTECH極暖喀什米爾混紡圓領／高領T恤」首次優惠590元。
活動期間，單日單筆消費滿2500元贈「質感手提保溫杯」，全台共限量50000個。主打600ml大容量、附有吸管與手把的實用功能。
提醒大家，共有奶茶杏、午夜藍、鼠尾草綠、象牙白、可可棕5色；各店每日限量，送完為止；單筆消費限當日獲贈一個贈品，恕不累贈、不得挑款挑色或退換；贈品實際樣式、顏色以實物為準。