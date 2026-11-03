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中方未派特使親遞 林佳龍：已收到電子邀請函

林佳龍：中國不守規定是中國的問題

2001年也曾改用傳真 當年台灣缺席

今年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖峰會將於11月18日至19日在中國深圳舉行，外交部長林佳龍昨（2）日證實，我方近日已收到中方以電子郵件寄送的邀請函，參與名稱仍為「中華台北」（Chinese Taipei），但中方並未依往例派特使親自遞送。林佳龍表示，若有違反規章或慣例，我方都會第一時間表達抗議，但不會因中方企圖給予差別待遇，就放棄參與APEC的權益。林佳龍昨受訪表示，台灣是APEC完整會員，過去也都平等參與領袖峰會；中國當初爭取今年主辦權時，也承諾會遵守APEC規章與慣例，確保各經濟體代表享有平等地位及安全。他也證實，中方這次沒有安排特使親自遞送邀請函，而是透過電子郵件聯繫外交部，邀請函大約在近日收到，稱謂仍使用「Chinese Taipei」。林佳龍指出，今年APEC各項相關會議中，我方確實看到中方對台灣有部分差別待遇，每當這類情況發生，外交部都會立即抗議，同時向其他經濟體溝通並爭取支持。對於此次邀請程序不同於過往，林佳龍表示，「中國不遵守規定是他的問題」，無論對方採取什麼程序，台灣都會持續捍衛參與權益，並以平等經濟體身分出席。林佳龍也提到，APEC採取共識決，如果中方持續對台灣採取差別待遇，我方在討論中國提出的相關倡議時，也會依自身立場表達意見。他強調，台灣不會因為中國企圖矮化或差別待遇就放棄出席，仍會持續爭取應有的參與權益。回顧過去中國主辦APEC峰會對台灣的差別待遇，2001年在上海舉辦，當年中國透過傳真發出通知，並且拒絕前總統陳水扁派前副總統李元簇出席，最終台灣決定缺席該屆領袖會議。不過，值得注意的是，2014年前總統馬英九執政時，基於九二共識，中國派國台辦副主任龔清概來台，在台北賓館由時任陸委會主委王郁琦接下邀請函，並以「Chinese Taipei」（中華台北）名義參與會議。至於今年會由誰擔任領袖代表？目前包括宏碁創辦人施振榮、台積電董事長魏哲家及東洋藥品董事長林全等人都曾被點名。林佳龍表示，相關人選仍由總統府作業，完成後會在適當時間對外宣布。