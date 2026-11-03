我是廣告 請繼續往下閱讀

台北101董事長賈永婕10月31日參與同志遊行，披著彩虹旗現身，卻遭部分網友質疑「彩虹旗不是私人所有，不能披在身上」，她隨即套用《康熙來了》經典哏，發文向蔡康永告狀：「他說我不能披彩虹旗耶康永哥。」沒想到蔡康永真的現身留言，搬出動畫電影《超人特攻隊》的名言回應暗示經典台詞「不要披風」，讓網友瞬間笑翻。賈永婕被酸之後發文討拍，竟把蔡康永本人召喚到留言區回：「在我渺小的動畫配音生涯裡 最震聾發聵的 關於時尚的那4個字 難道你又忘了嗎」，留言區立刻被「不要披風」、「他叫我披披風欸～康永哥！」洗版，還有人興奮表示：「哇！康永哥來了！我敬佩的康永哥」、「您的衣夫人是無數人的經典，一點都不渺小。」而他的回應也暗藏另一個哏。他曾為《超人特攻隊》中的服裝設計師衣夫人配音，而衣夫人最具代表性的時尚守則，正是斬釘截鐵喊出「不要披風！」蔡康永巧妙把彩虹旗爭議與動畫台詞結合。賈永婕看到本尊回應後也難掩興奮，笑回：「哈哈哈哈我好開心喔，全世界的人都在跟康永哥告狀，但是他有回我耶！我知道了，他說我是超人。」兩人隔空接哏，成功讓原本的批評意外變成大型懷舊現場。賈永婕先前透露，自己在同志遊行前一天突然想到，台北101點燈也應該搭配一面彩虹旗，因此緊急在網路上求援。雖然布商已經打烊，仍特別開門協助剪布，3名裁縫師更一路加班至深夜12時，才以不同材質、相近顏色的布料拼出完整旗幟，並於凌晨12時30分送抵她家。她隔天一早便將旗幟帶到公司，感性表示，一面彩虹旗背後集結了許多不同個性、家庭及性別的人，「不同、但平等；不一樣、但可以彼此包容」，也邀請民眾分享拍到台北101彩虹旗飄揚的照片。賈永婕這句「他說我不能披彩虹旗耶康永哥」，其實源自Melody過去上《康熙來了》時的經典片段。當時Melody分享以前打工的故事，委屈地向主持人蔡康永抱怨：「他叫我洗馬桶欸，康永哥！」獨特的撒嬌語氣，加上向蔡康永告狀的模樣，意外成為節目名場面。多年來網友只要遇到委屈或荒謬的情境，就會套用「他叫我○○欸，康永哥」句型，近期更出現不少AI惡搞照片。