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台北市長蔣萬安今接受資深媒體人沈春華專訪，被問到辯論會中有描繪，4年之後校校有公托，是否承諾4年後小朋友送公托都不用抽籤？蔣萬安也秒答「對」，一定朝這目標，沈春華則說「這是實質的政策支票喔，這是要拿來被檢驗的」。蔣萬安說，這4年公托名額成長52%，再加上要推校校有公托，今年已經盤點16處，未來會加速，把這樣的模式建立起來，因為一開始要去學校盤點閒置教室空間會碰到一些阻力，但今年盤點16個學校，總共增加600多個名額，接下來會加速，希望落實校校有公托，現在確實少子化，很多學校教室有閒置，在溝通協調上慢慢建立SOP。沈春華追問，空間可能有機會找到，但人員呢？托育人員是老師兼任嗎？蔣萬安澄清是專業教保人員，包括教保團體和民間夥伴合作，相關待遇也提高、減輕負擔，希望能全面跟上。沈春華再問經費哪來？蔣萬安說先用市府相關預算，不只是相關待遇，即便有經費，對於從事這項工作的壓力、行政負擔、教學現場遇到的狀況都持續盤點，不管是教保人員到老師、兼行政職的都有提出減少授課時數，這才是核心。沈春華再問，能否承諾4年後任何小朋友要公托不需要抽籤？蔣萬安也說「對」，一定朝這目標，沈春華則說「這是實質的政策支票喔，這是要拿來被檢驗的」。